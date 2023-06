Udinese Juventus probabili formazioni, 38^ giornata/ Diretta tv: Di Maria saluta (3 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Curiosiamo nelle probabili formazioni di Udinese Juventus per avvicinarsi alla partita di domani sera allo stadio Friuli-Dacia Arena nella trentottesima giornata di Serie A, chiusura di prestigio della stagione per i bianconeri di casa, i friulani di Andrea Sottil. Settimana scorsa l’Udinese ha subito la rimonta della Salernitana, per una sconfitta amara per le sue modalità ma che in realtà nulla cambia nel bilancio di una stagione di tranquilla sicurezza a metà classifica per l’Udinese nella Serie A 2022-2023.

Stagione tranquilla di certo non per la Juventus, che invece di problemi ne ha avuti davvero troppo, sia in campo sia fuori. Senza divagare troppo, di certo la Juventus è rimasta sotto le aspettative anche in termini di risultati e di prestazioni, con Massimiliano Allegri sul banco degli imputati da questo punto di vista. La sconfitta contro il Milan ha segnato la definitiva rinuncia a ogni ambizione di Champions League, ora resta solo l’onore da salvare. Tutto questo premesso, andiamo comunque a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Udinese Juventus.

DIRETTA UDINESE JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Udinese Juventus sarà disponibile sui canali di Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite per le quali la visione sulla televisione satellitare (oppure tramite il servizio Sky Go, sempre per gli abbonati) si aggiunge alla diretta streaming video tramite DAZN, per la quale sarà necessario avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE MOSSE DI SOTTIL

Per questa prestigiosa chiusura di campionato, mister Andrea Sottil nelle probabili formazioni di Udinese Juventus dovrebbe schierare i suoi uomini secondo il modulo 3-5-1-1, che spesso è stato di riferimento per i friulani. Quanto ai titolari, ci sono ancora alcuni ballottaggi da risolvere, ma proviamo ad indicare il seguente undici per l’Udinese: in porta certamente Silvestri; davanti a lui, i tre difensori potrebbero essere Perez, Guessand e Masina; a centrocampo invece ci aspettiamo la folta linea a cinque con Pereyra a destra, poi Arslan, Walace, Lovric ed infine come esterno sinistro Udogie; in posizione più avanzata Samardzic, che agirebbe nei panni di trequartista alle spalle del centravanti Beto. Va tenuto presente che saranno invece squalificati Bijol e Zeegelaar.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte ospite delle probabili formazioni di Udinese Juventus, ecco che mister Massimiliano Allegri, confermando il modulo 3-5-2 che è ormai diventato il riferimento per la sua Juventus, conquisti possibili titolari: si comincia naturalmente da Szczesny in porta; davanti a lui dovrebbe esserci nella difesa a tre Gatti in compagnia di Bremer e Danilo; ecco poi l’ormai folto centrocampo a cinque che dovrebbe prevedere Cuadrado come esterno destro, poi Miretti, il regista Locatelli, Rabiot ed infine titolare sulla fascia sinistra come al solito Kostic; il reparto offensivo invece dovrebbe vedere titolare Di Maria, ragionevolmente per l’ultima volta in una esperienza non esaltante alla Juventus, con Milik al suo fianco in qualità di prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Guessand, Masina; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Samardzic; Beto. All. Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.











