Anche l’Udinese finisce nelle mani di un fondo Usa? A lanciare la notizia dell’imminente vendita del club friulano è stata l’edizione regionale del Tgr Rai, secondo cui la famiglia Pozzo potrebbe vendere il club bianconero per circa 150 milioni di euro a un fondo americano. L’indiscrezione, però, è da prendere con le pinze, anche perché, secondo Il Sole 24 Ore, non c’è nessuna conferma ufficiale. La cessione dell’Udinese non è stata formalizzata e la notizia non è stata neppure commentata dai dirigenti.

D’altra parte, non sorprende una notizia di questo tipo, visto che si tratta di un club ritenuto molto interessante dagli investitori per diversi motivi: in primis, ha una storia consolidata nel campionato italiano — infatti è da oltre trent’anni in Serie A —; ha uno stadio di proprietà, giocatori con alto potenziale di crescita (quindi potenziali plusvalenze), e una situazione economica solida. Infatti, i dati economici al giugno dell’anno scorso parlano di un fatturato di 120 milioni di euro e di una perdita netta di 11 milioni, con un valore della rosa di circa 140 milioni di euro.

UDINESE IN VENDITA? “TRATTATIVA IN CORSO”

Dunque, non vi sono dubbi sull’appetibilità internazionale dell’Udinese; permangono, invece, sulla possibilità di un passaggio di proprietà. Nelle scorse ore, dopo che è trapelata la notizia della possibile vendita — citando peraltro ambienti vicini alla squadra —, i vertici del club friulano si sono rifiutati di commentare.

Eppure SportMediaset ha riferito che nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio del nome del nuovo proprietario, visto che nei giorni scorsi sarebbe stato firmato un accordo preliminare. L’intesa riguarderebbe solo l’Udinese, non il Watford, altro club calcistico di cui la famiglia Pozzo è proprietaria.

Altri particolari li ha forniti La Gazzetta dello Sport, secondo cui addirittura la trattativa va avanti in maniera spedita e qualche rappresentante della cordata sarebbe stato visto a Udine. Infine, non si esclude che, prima di completare la cessione del club, la proprietà perfezioni tre cessioni — quelle di Lucca, Solet e Bijol — che potrebbero portare nelle casse bianconere una somma vicina ai 70 milioni di euro.