Udogie al Tottenham?/ Calciomercato news, Marino: “L’Udinese cede per cifre giuste”

Calciomercato news, Marino conferma la trattativa per Udogie al Tottenham

In questa sessione estiva di calciomercato un altro giocatore potrebbe lasciare il calcio italiano se si concretizzerà il trasferimento di Destiny Udogie al Tottenham. Sotto contratto con l’Udinese fino al giugno del 2026, il terzino sinistro classe 2002 originario di Verona sarebbe dunque finito nel mirino dei londinesi guidati da mister Antonio Conte in panchina. Il direttore generale Fabio Paratici starebbe dunque parlando con il direttore dell’area tecnica bianconera Pierpaolo Marino per trovare l’intesa.

A conferma di questa operazione sono arrivate pure le parole dello stesso dirigente Marino, intervistato da Udinese TV: “C’e’ una trattativa in corso e parlarne quando non ci sono ancora le ufficialità è molto complicato. È bello che ci sia un’offerta importante per Udogie, ma l’Udinese cede i propri giocatori solo per le cifre giuste e tende a tenerli due anni. Cercheremo di non smentire questi parametri”.

Calciomercato news, le cifre riguardanti il passaggio di Udogie al Tottenham

Le chances di vedere Destiny Udogie al Tottenham entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato sono dunque molto buone. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, l’italiano dovrebbe andare a giocare in Premier League per 20 milioni di euro più sei di bonus che spetteranno all’Udinese. Tuttavia, Udogie dovrebbe comunque rimanere a giocare un altro anno con l’Udinese dopo aver collezionato nella passata stagione 37 presenze totali tra campionato e Coppa Italia, impreziosite pure da 5 reti e 3 assist in Serie A.

