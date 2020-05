Ue, 4 raccomandazioni all’Italia/ “Ampliare reddito di cittadinanza”

Pubblicità

Ue, arrivate le raccomandazioni all’Italia ed agli altri 26 Stati membri. A differenza degli scorsi anni, complice l’emergenza coronavirus, le raccomandazioni della Commissione sono uguali per tutti e tracciano la strada da battere nel corso dei prossimi mesi. Una delle novità principali è che, nonostante i numeri dei deficit schizzeranno verso l’alto, non verranno aperte delle procedure data la situazione emergenziale.

Ovviamente quando la situazione d’emergenza sarà passata, all’Italia ed agli altri Stati sarà chiesto di garantire la sostenibilità del debito. Nelle 4 raccomandazioni agli Stati membri, la Commissione Ue ha esortato l’utilizzo di politiche fiscali espansive, soprattutto per sostenere il reddito e per garantire la liquidità. Ma non solo, grande attenzione agli investimenti nel sistema sanitario: quello italiano viene promosso a metà causa una serie di debolezze, a partire dallo scarso coordinamento tra lo Stato centrale e le Regioni.

UE, LE 4 RACCOMANDAZIONI ALL’ITALIA

Come evidenziato dai colleghi de Il Fatto Quotidiano, una delle richieste della Commissione Ue all’Italia è di rafforzare il reddito di cittadinanza per raggiungere la popolazione più vulnerabile, considerato che il reddito di emergenza sarà solo temporaneo. Il Governo dovrà inoltre provvedere a misure per fornire liquidità all’economia reale – comprese PMI, imprese innovative e lavoro autonomo – ma sarà anche necessario disporre di una Pubblica Amministrazione efficiente per evitare ritardi nei pagamenti o lacune di vario tipo. L’Italia è chiamata inoltra a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. Tra gli investimenti promossi, spiega il Corriere della Sera un’attenzione particolare a green e digitalizzazione (energie pulite, ricerca e innovazione, trasporti pubblici sostenibili, gestione dei rifiuti, e rafforzamento dell’infrastruttura digitale).

«Le raccomandazioni riflettono una situazione che non ha precedenti», ha spiegato il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, che ha posto l’accento sulla lotta alla pianificazione fiscale, che ha una priorità ancora più netta rispetto al passato. L’ex presidente del Consiglio ha poi evidenziato che alcuni elementi nei sistemi fiscali di alcuni paesi dell’Unione Europea sono utilizzati per fare pianificazioni aggressive da parte delle aziende, ma «nella Ue non può esserci spazio per simili pratiche».



