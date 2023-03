Ue annuncia accordo sugli e-fuel/ Timmermans: “Trovata intesa con la Germania”

L’Ue ha trovato l’intesa con la Germania per quanto riguarda gli e-fuel, i carburanti sintetici. Ad annunciarlo poco fa è stato il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull’uso futuro degli e-fuels nelle automobili”. Timmermans ha aggiunto: “Lavoreremo ora per ottenere quanto prima l’adozione delle norme in materia di Co2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11”.

Jerry Calà: "L'infarto? Lo spavento è stato forte"/ "Non ho mai pensato di morire..."

Bruxelles ha quindi ceduto alle pressioni dei tedeschi che da tempo stavano spingendo affinchè potessero essere ammessi anche i carburanti green, creando così una categoria di veicoli parallela a quella delle auto elettriche. In tal modo i motori endotermici non scompariranno dal 2035, da quando cioè sarà introdotto il ban di benzina e diesel, ma proseguiranno a patto però che siano appunto alimentati con la benzina “verde”. Stando a quanto fatto sapere da Bloomberg la svolta sarebbe arrivata dopo una serie di colloqui con la Commissione Europea e alcune pressioni dai partner europei della Germania.

Bassetti: “Candida Auris? Nessun allarme”/ “Polli non c'entrano con l'Aviaria"

UE ANNUNCIA ACCORDO SUGLI E-FUEL: IL COMMENTO DI WISSING

“Questo apre la strada alla nuova immatricolazione dopo il 2035 di veicoli con motori a combustione che utilizzano solo carburanti a emissioni zero”, ha commentato a stretto giro di posta il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing in una nota.

Le auto alimentate con e-fuel saranno quindi classifictea come carbon neutral, anche se vige l’incertezza più totale tenendo conto che ad oggi non esista alcun carburante sintetico a zero emissioni e soprattutto, stando agli addetti ai lavori, il loro costo sarebbe esorbitante, addirittura di un minimo di 5 euro al litro. Ovviamente da qui al 2035 tutto potrebbe succedere e la tecnologia potrebbe progredire permettendo la creazione di un carburante a zero emissioni e dal costo contenuto: staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi 12 anni.

Tony Effe, rissa con Ion Real Deal a Milano/ Lo scontro dopo le minacce social

© RIPRODUZIONE RISERVATA