Nuova norma green approvata in Ue: il Parlamento europeo ha votato si alla riduzione dell'85% della CO2 entro il 2040, ecco i dettagli

E’ stata approvata una nuova legge da parte dell’Ue, precisamente del Parlamento Europeo per ridurre le emissioni di gas serra, la CO2. Obiettivo, abbassarle dell’85% entro il 2040, più un altro 5% da esternalizzare ai paesi fuori all’Ue, tramite crediti di carbonio.

Una decisione che l’europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri, ha commentato duramente: “Approvata l’ennesima follia green – spiega lei attraverso la sua pagina Instagram – abbiamo appena detto addio al nostro manifatturiero italiano ed europeo e alle nostre industrie”. Quindi ha aggiunto: “Ancora una volta il parlamento europeo non ha perso occasione per dimostrarsi irresponsabile nei confronti del mondo dell’industria, votando a maggioranza la riduzione delle emissioni di CO2, dell’85% entro il 2040. Una scelta irresponsabile perchè pone l’industria di fronte ad un target irrealistico ed irrealizzabile.

Quindi conclude: “Questa scelta non aiuterà l’ambiente, non aiuterà le imprese, porterà soltanto deindustrializzazione e povertà sociale e di questo, chi oggi ha votato questa sciagurata norma, dovrà assumersene la responsabilità”. Stando a quanto riferisce la Reuters, la legge votata oggi non è sufficiente per raggiungere comunque le emissioni del 90% senza compensazioni di carbonio, obiettivo che i consulenti dell’Unione Europea avevano affermato che sarebbe stato in linea con l’altro grande target, quello della limitazione dell’aumento della temperatura terrestre di 1,5 gradi Celsis.

UE, NUOVA LEGGE RIDUZIONE CO2: COSA SI E’ DECISO

Secondo l’agenzia internazionale, la riduzione dei gas serra del 90% è un compromesso ma nel contempo un piano ambizioso rispetto ai piani di riduzione dell’anidride carbonica sottoscritti da altre super potenze, a cominciare dalla Cina. La proposta era stata di fatto già appoggiata dai ministeri dei vari Paesi dell’Unione Europea la scorsa settimana, di modo da presentarsi con qualcosa di concreto alla Cop30, la conferenza sul clima, e oggi è arrivato il lasciapassare ultimo del Parlamento europeo.

La votazione non è stata però semplice, visto che hanno dato il loro ok 379 parlamentari contro 10 astensioni e ben 248 contrari, chiaro segno di come il passaggio sia stato sofferto. Abolita nel contempo la proposta del gruppo di destra, Patrioti per l’Europa, di abolire completamente l’obiettivo climatico. A questo punto manca solo da comprendere come raggiungere l’obiettivo entro il 2040, e i vari legislatori e i governi si ritroveranno per stabilire i dettagli, dopo di che la legge diventerà operativa.

UE, NUOVA LEGGE RIDUZIONE CO2: IL COMMENTO DEL WWF

Michael Sicaud-Clyet, Responsabile delle Politiche Climatiche del WWF EU, ha commentato: “Il voto di oggi rappresenta un piccolo passo avanti rispetto alla posizione del Consiglio, ma è ben lontano da un percorso basato sulla scienza. Le nuove misure di salvaguardia sono un cerotto sulla ferita; coprono il problema ma non lo guariscono. Solo tagli effettivi alle emissioni nazionali possono colmare il divario a 1,5°C”.

Stando a quanto riferito dal media belga RTBF, l’Italia è stato uno dei Paesi più restii a dare il proprio lasciapassare alla proposta di legge, chiedendo una serie di concessioni, ma dopo una ventina di ore di trattative gli stati europei hanno trovato la quadra. Ricordiamo che l’Ue è il quarto maggior emettitore di CO2, al di sotto di Cina, Stati e India, ma la sua politica green è senza dubbio più severa rispetto alle altre super potenze.