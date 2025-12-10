Aumentano tutti gli stipendi dei dipendenti Ue comoresa Ursula Vin der Leyen, adeguamento all'inflazione Eurostat costerà 1 milione di euro al giorno

L’Unione Europea ha aumentato per l’ottava volta dal 2022 gli stipendi di funzionari, commissari e dipendenti. Un totale di 67mila addetti, compresi quelli già in pensione, ai quali saranno riconosciuti compensi base più elevati rispetto all’anno precedente, per un costo totale che arriverà a 365 milioni l’anno, cioè 1 milione di euro al giorno. Tra i beneficiari anche la presidente Ursula Von der Leyen, che otterrà 1000 euro in più al mese arrivando così ad un importo di 35800 mensili escluse le indennità, sulle quali non vengono applicate imposte.

Lagarde (BCE): “eurobond per finanziare difesa UE”/ “Questione di sopravvivenza. Giusto usare asset russi”

Un aggiornamento che è dovuto all’adeguamento previsto dall’Ufficio Statistico Ue Eurostat, che ogni anno ricalcola le somme tenendo conto dei tassi di inflazione e del caro vita. L’operazione doveva avvenire già nel 2024, ma era poi stata frenata dalla decisione della Commissione, che aveva giudicato troppo elevato l’8,5% in più diminuendo la percentuale al 7,3%. Lo scorso aprile però, per effetto del conguaglio era stata riapplicata la differenza con effetto retroattivo, portando così tutte le paghe base ad aumentare di un ulteriore 1,2%.

AUTO ELETTRICA, RINVIO AL 16 DICEMBRE/ Ursula "gioca" coi Verdi, Italia e Paesi dell'Est hanno un'alternativa

Aumento stipendi dipendenti Ue, ecco quanto guadagnano commessi, funzionari e commissari

Bruxelles aumenta gli stipendi di tutti i dipendenti Ue adeguandoli al costo della vita e all’inflazione come previsto da Eurostat. Una operazione che costerà 1 milione di euro al giorno, tra paghe base, indennità e pensioni, nonostante la frenata della crescita economica che in molti settori privati e pubblici ha ostacolato lo stesso aggiornamento. Il quotidiano tedesco Bild, che ha pubblicato la notizia, ha riportato anche i vari calcoli che permettono di capire quanto effettivamente guadagnino i lavoratori, a partire dai ruoli meno importanti per poi arrivare ai vertici.

Migranti, Consiglio UE approva il ‘modello Italia’/ Rimpatri accelerati e hub in Paesi terzi: ecco l’elenco

Le cifre vanno dai 3750 per un commesso, fino ai 29250 euro di un funzionario e ai 35800 euro al mese di Von der Leyen. Oltre a queste spese, che sono modulate in base all’incarico e alla responsabilità che ne deriva, ci sono anche quelle destinate a chi si è ritirato dal mondo dell’occupazione. I pensionati Ue sono infatti attualmente 30mila, beneficiari anche dei vari incrementi retroattivi con una spesa pubblica pari a 2,4 miliardi l’anno.