Secondo un'indiscrezione del Financial Times l'UE starebbe interrompendo i rapporti con la Cina: in pericolo il vertice commerciale previsto per luglio

Le relazioni economiche e commerciali tra l’UE e la Cina sembrano essere sempre più vicine ad un binario morto dopo la recentissima battaglia commerciale tra Bruxelles e Pechino, che sembra aver profondamente intaccato i rapporti: a dirlo è il Financial Times, che avrebbe parlato con quattro persone a conoscenza della questione, ma che non sarebbe al contempo riuscito ad ottenere commenti ufficiali da parte dei vertici europei e cinesi.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che proprio quest’anno si celebrerebbero i 50 anni delle relazioni bilaterali tra Cina e Unione Europea e il prossimo luglio (tecnicamente tra il 24 e il 25) si sarebbe dovuto tenere l’incontro chiamato “Dialogo economico e commerciale di alto livello“, che avrebbe dovuto portare ad un aggiornamento delle relazioni commerciali; mentre il precedente incontro risale al dicembre del 2023, quando si incontrarono il commissario economico Valdis Dombrovskis e il vicepremier cinese He Lifeng.

Dal 2023 ad oggi, però, molte cose sono cambiate, con un conflitto che si è accentuato in particolare negli ultimi mesi: già l’anno scorso Bruxelles impose dazi elevatissimi alle macchine elettriche prodotte in Cina, ottenendo da Pechino come risposta altri dazi antidumping sul brandy europeo e un’indagine antisovvenzioni sulle carni (specialmente quella di maiale) e sui prodotti lattiero-caseari europei; mentre, in un secondo momento, lo scontro è passato al tema dei dispositivi medici cinesi (di fatto vietati in Europa) e sul compensato di legno duro per le costruzioni.

L’aggravarsi delle relazioni Cina-UE, però, secondo le quattro fonti del Financial Times, sarebbe legato soprattutto alla reticenza di Pechino ad esportare le terre rare, settore nel quale attualmente il Dragone detiene una sorta di monopolio e che diventa sempre più importante man mano che il mondo occidentale procede verso la transizione green, dato che si tratta di elementi fondamentali per l’elettronica avanzata, le energie rinnovabili e i sistemi difensivi.

L’indiscrezione del Financial Times: “L’UE si sta opponendo al dialogo economico con la Cina”

Venendo proprio all’indiscrezione lanciata dal Financial Times, le quattro fonti (ovviamente anonime) ritengono che da parte di Bruxelles ci sia un sempre più chiaro ed evidente ostruzionismo per l’incontro che si sarebbe dovuto tenere il prossimo luglio: secondo una fonte, infatti, per i vertici europei sarebbe inaccettabile che dal 2023 non si sia fatto alcun reale progresso dal punto di vista dell’accesso al mercato cinese per gli attori commerciali europei e, non a caso, la commissaria Maria Martin-Prat una decina di giorni fa ha ricordato che attualmente c’è ancora “un’enorme quantità di lavoro da fare”.

Complessivamente, in ogni caso, un portavoce dell’UE ha precisato al quotidiano economico che l’Unione sarebbe impegnata proprio in questo momento con i preparativi in vista dell’incontro di luglio, con un dialogo costante tra il commissario Šefčovič e il ministro cinese Wentao; e, mentre gli uffici di quest’ultimo hanno rifiutato di commentare l’indiscrezione del Financial Times, dal conto del Ministero degli Esteri di Pechino ci si è limitati a parlare dei reciproci “vantaggi” che si otterrebbero “del dialogo e della cooperazione” tra i due attori.