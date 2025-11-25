L'UE sta finanziando la produzione di tonno in scatola finto dell'azienda berlinese BettaFish: è prodotto interamente con alghe, con lo 0% di pesce

Nonostante il recente voto con il quale l’Unione Europea – su spinta dei Popolari – ha vietato tassativamente di pubblicizzare un prodotto vegetale con denominazioni animali, le stesse autorità politiche di Bruxelles hanno avviato una campagna di finanziamento per un nuovo tonno in scatola finto, creato proprio a partire da proteine vegetali: un apparente controsenso che si unisce anche alle recenti notizie – simile, ma per certi versi differenti al tonno in scatola finto – sui prodotti venduti agli stessi europarlamentari di Bruxelles, oppure sull’ormai famosa carne “sintetica”.

Procedendo per ordine, è utile ricordare – prima di arrivare al tonno in scatola finto – innanzitutto che lo scorso ottobre il Parlamento UE ha votato un regolamento che entro il 2028 impedirà di commercializzare i prodotti vegetali con denominazioni animali: di fatto, non si potranno trovare più di cosiddetti “burger” o le “salsicce” vegetali venduti con questo nome perché le aziende dovranno indicare chiaramente in etichetta che si tratta di prodotti vegetali; il tutto al fine di tutelare i consumatori dalla possibile confusione che generano queste denominazioni scorrette.

L’UE finanzia il tonno in scatola finto: è prodotto interamente a partire dalle alghe

Il regolamento sui cibi vegetali – è vero – entrerà ufficialmente in vigore solamente nel 2028, ma nel frattempo non cambia l’apparente contraddizione che emerge dai finanziamenti alla produzione del tonno in scatola finto dell’azienda (con sede a Berlino) BettaFish: si tratta, infatti, di un prodotto ricavato esclusivamente dalle alghe, con lo 0% di pesce al suo interno, ma che replica perfettamente le scatolette che siamo tutti abituati a vedere nei supermercati; già disponibile appena oltre i confini italiani, a Lugano.

L’obbiettivo dichiarato dall’azienda che produce (o produrrà) il tonno in scatola finto è quello – senz’altro nobile – di ridurre la pesca intensiva che alla base di circa il 43% delle forniture mondiali di tonno; ma ciò non toglie che il rischio è quello di contravvenire alle stesse norme europee che il Parlamento vota e approva, ignorando quell’altro obbiettivo di tutelare i consumatori dalla confusione che citavamo poche righe fa.