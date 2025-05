Ue, i contratti stipulati per l’acquisto di vaccini Covid durante la pandemia restano segreti, nonostante l’inchiesta giudiziaria scattata nei confronti di Ursula von der Leyen per la poca trasparenza nelle trattative con le case farmaceutiche, viene ancora negato l’accesso ai documenti completi anche a membri del parlamento e della commissione salute SANT. L’ultima denuncia arriva dall’eurodeputato tedesco Friedrich Purner, che da parlamentare indipendente, aveva chiesto di poter controllare gli accordi firmati per poter svolgere una indagine, ma la commissione aveva rifiutato di dare l’autorizzazione respingendo la sua domanda.

La notizia è stata poi riportata dal giornale online Multipolar, che ha raccolto le critiche di Purner nei confronti della Commissione Ue, dichiarando: “Si tratta di una presa in giro di tutti coloro che chiedono chiarimenti e trasparenza sulle misure politiche relative al Coronavirus“, sottolineando anche come, nonostante le varie intenzioni mostrate pubblicamente, in realtà i maggiori gruppi parlamentari non hanno alcuna intenzione di portare avanti le indagini, accusando principalmente i partiti PPE e SPD.

Europarlamentare Purner: “Contratti vaccini Covid, Commissione ha modificato i testi originali prima di pubblicarli”

Dopo le critiche del parlamentare Purner alla Commissone Europea per l’ennesimo tentativo di accesso negato ai contratti integrali per l’acquisto dei vaccini Covid, il quotidiano Berliner Zeitung ha pubblicato un articolo di approfondimento nel quale evidenzia come effettivamente questi documenti siano ancora in gran parte tenuti segreti. In particolare le informazioni sui prezzi, che sono state oscurate dall’Ue nonostante la pubblicazione online di numerose pagine riguardanti gli accordi di vendita.

La trasmissione Report aveva già divulgato i documenti nel 2024 in anteprima, tuttavia i testi disponibili al pubblico restano pochi e anche quelli sono stati modificati rispetto alla versione ufficiale, con tagli e correzioni in varie sezioni. Il politico tedesco si era anche rivolto alla direzione generale del dipartimento Salute e Sicurezza di Bruxelles, che poi aveva inviato a sua volta una richiesta di informazioni in quanto ente di controllo.

Anche in quel caso però il comitato di coordinamento aveva negato l’accesso, dichiarando che “la pandemia Covid non rientra nelle competenze del SANT“. Purner ha ricordato nel suo intervento al giornale, che quanto accaduto è grave, soprattutto perchè c’è una indagine della Corte, ancora in corso, contro Ursula von der Leyen per il contratto da 35 miliardi stipulato con Pfizer/ Biontech, i cui dettagli erano contenuti soltanto in comunicazioni inviate via Sms e poi cancellate.