Nell'europarlamento l'asse PPE-destre ha appena permesso di approvare due direttive che alleggeriscono gli oneri imposti dalla sostenibilità

Secondo Cornelio Tacito “Moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto”. Tradotto: in una società in declino morale, per arginare l’inosservanza dei principi etici e civili si emanano sempre nuove norme. L’America innova. La Cina copia. l’Europa regolamenta troppo e soffoca l’impresa. Quell’Europa primo mercato del mondo, che sega il ramo sul quale è seduta, forse non ci sarà più. Infatti il 13 novembre scorso qualcosa di importante è accaduto nelle aule del Parlamento europeo, un notevole atto di buon senso.

Con 382 voti favorevoli, 249 contrari e 13 astenuti c’è stato il via libera alla posizione negoziale sull’Omnibus I (europarl.europa.eu), cioè sul primo pacchetto di semplificazione normativa della Commissione UE proposto il 26 febbraio 2025.

Questo lodo è parte di un piano per ridurre del 25-35% i costi della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) per le aziende, con un risparmio stimato annuo di circa 6 miliardi di euro. Non modifica gli obiettivi (-55% al 2030), ma alleggerisce, appunto, la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese, che impone rendicontazione ESG (ambientale, sociale e di governance) su impatti ambientali/sociali, e la Direttiva sulla due diligence di sostenibilità delle imprese (CSDDD), che obbliga alla due diligence sui diritti umani nelle catene di fornitura.

Le modifiche non sono modeste, visto che, in sintesi, l’intera CSRD sarebbe costata fino a 190 miliardi di euro l’anno per oneri superiori sostenuti dalle imprese per gli obblighi previsti dalla CSRD. È la presa d’atto che la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità costituisce una minaccia per le nostre PMI. In Italia, sarebbero esentate 3.800 aziende fino al 2030 (dati Confindustria 11/2025). È il giusto riequilibrio. Il Green Deal resta, ma soffoca meno il lavoro.

Il voto viene dopo il fallimento di un compromesso con i centristi a ottobre scorso. Omnibus I è passato grazie a una nuova maggioranza tutta di centrodestra: PPE, ECR, Patrioti per l’Europa e Europa delle Nazioni Sovrane (ESN), per un totale di 350 seggi. La “maggioranza Ursula” (PPE + S&D + Renew + verdi), invece, mostra crepe. Il WWF denuncia: “il Parlamento volta le spalle a clima e natura”. ECR esulta per “buon senso contro burocrazia asfissiante” (Nicola Procaccini, FdI).

I verdi accusano l’alleanza con l’estrema destra che azzera le protezioni su deforestazione importata e lavoro minorile nelle catene globali (Bas Eickhout), anche se gli obiettivi restano. Greenpeace paventa, attraverso l’alleggerimento, un rafforzamento delle lobby del fossile. La Commissione si adegua, ma le tensioni interne al PPE di von der Leyen emergono chiaramente.

L’approvazione di questo Omnibus I apre di fatto a due scenari che è ancora presto per giudicare. Il cambiamento è rischio. Ma solo cambiando si migliora.

Primo: Si va verso un consolidamento dell’asse PPE-destre. La Commissione von der Leyen, in crisi interna, dovrà accettarlo. Prepariamoci a una replica con Omnibus II, III, IV, pensiamo all’AI, ai migranti. Si parla di un risparmio cumulativo di 100-150 miliardi entro il 2030 solo sui costi di compliance (fonte: Impact Assessment Commissione UE, 2025). Con più attenzione alla crescita, che potrebbe permettere alle PMI di arrivare fino al 10% di espansione. Come riportato nel rapporto Draghi: “L’Europa deve competere, non solo regolamentare”.

Oppure, come altro scenario, si innescherà la crisi di maggioranza. Ursula vacilla. E quando il potere centrale è debole, l’integrazione si frammenta, il nazionalismo economico già in atto avanzerebbe ancora.

Stiamo forse passando da un’Europa “verde-ambiziosa”, ma costosissima, a un’Europa “competitiva-pragmatica”, meno ambientalista e con meno diritti? Il PPE è ora al centro del campo di gioco. Le domande sono diverse: l’Europa è ancora solidale? Può permettersi il lusso di non essere efficiente? Ma soprattutto, avremo la forza e il coraggio di costruire l’Europa migliore e non una dipendente da questa o quella lobby?

