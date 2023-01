Ue finanzia Finlandia per rispondere a minacce nucleari/ Stanziati 242 milioni

L’Unione europea ha dato 242 milioni di euro (262 milioni di dollari, ndr) alla Finlandia per istituire per la prima volta una riserva contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari ad uso di tutti gli Stati membri. L’annuncio, legato indissolubilmente alla situazione russo-ucraina, è arrivato martedì direttamente dal governo finlandese.

“La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha confermato la necessità di rafforzare la preparazione CBRN (chimica, biologica, radiologica e nucleare) dell’Unione europea”, ha dichiarato in una nota il commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarcic. La riserva consisterà in attrezzature di soccorso e forniture mediche, come antidoti e misuratori di radiazioni, destinati a proteggere i primi soccorritori e la popolazione civile, ha affermato il ministero dell’Interno finlandese.

Ue finanzia Finlandia per rispondere a minacce nucleari

La Finlandia condivide un confine di 1.300 km con la Russia e si trova vicino agli Stati baltici, che temono anche che un’escalation della guerra in Ucraina possa portare all’uso di armi nucleari o a un incidente nucleare. “Le scorte da istituire in Finlandia miglioreranno la preparazione strategica e la prontezza dell’Unione europea a rispondere a diversi tipi di minacce, in particolare nel Nord Europa e nella regione del Mar Baltico”, ha affermato in una nota il ministro degli interni finlandese Krista Mikkonen. Pronta per l’uso dal 2024, la riserva mira a inviare rifornimenti a un’area disastrata o di crisi entro 12 ore dall’accettazione di un’offerta di assistenza, ha aggiunto. La Finlandia ha mantenuto per decenni vaste riserve nazionali di beni essenziali come cereali, combustibili e medicine dopo aver perso circa il 10% del suo territorio a favore dell’Unione Sovietica, dopo aver respinto un tentativo di invasione da parte dei sovietici durante la seconda guerra mondiale.

