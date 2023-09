“Ue ha introdotto il ministero della verità orwelliano”/ Il piano per contrastare le fake news

L’Ue nel mirino della critica per aver dato vita un “ministero della verità” orwelliano con il suo nuovo piano per reprimere ciò che considera “disinformazione online”. Secondo il regolamento, i responsabili del web dovrebbero dare priorità ai consigli forniti loro da una rete approvata da Bruxelles di “segnalatori attendibili” e fact-checkers che monitorano le informazioni pubblicate online.

Cristian Terhes, un eurodeputato rumeno, ha sostenuto che il Digital Services Act (DSA) conferisce poteri sufficienti per pronunciarsi su quali contenuti ritiene siano e non siano veri quando pubblicati su alcuni dei più grandi siti web del mondo. Ecco la sua analisi ai microfoni del Telegraph: “La Commissione Europea ha preso spunto da 1984 di Orwell e ha chiesto che gli stati membri dell’UE istituiscano ministeri della verità sponsorizzati dal governo per garantire che pensieri sbagliati e parole vietate non siano ammessi nello spazio digitale”.

“Ue ha introdotto il ministero della verità orwelliano”

“Sicuramente in una società democratica è il pubblico che ascolta o ha accesso a tutti gli argomenti, che è quello che decide sulla verità o sull’attrattiva di determinati fatti, idee o partiti”, ha aggiunto Terhes: “Ovviamente spetta alle persone ascoltare e decidere cosa ritengono vero o desiderabile piuttosto che agli organi governativi”. Il regolamento, entrato in vigore il 25 agosto, stabilisce la necessità che i 27 Stati membri dell’UE istituiscano una rete di “segnalatori attendibili”, esperti con precedente esperienza nel monitoraggio di contenuti dannosi o illegali. Il piano è stato progettato per stabilire nuovi standard per il controllo dell’incitamento all’odio, della disinformazione e della contraffazione online e deve essere seguito da tutte le grandi piattaforme digitali. I nuovi standard sono stati introdotti per affrontare il modo in cui aziende come Google, Amazon e Facebook operano in Europa, ma saranno estesi ai siti web e alle piattaforme online che attirano 45 milioni di utenti mensili. Diciannove piattaforme, tra cui Instagram e TikTok, sono state costrette ad imporre obblighi speciali ai sensi del regolamento.

