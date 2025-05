A due passi dalla scadenza degli accordi commerciali privilegiati tra UE e Ucraina – adottati dopo lo scoppio della guerra contro la Russia per non indebolire ulteriormente l’economia di Kiev e garantirgli entrare costanti e vantaggiose -, la Commissione sembra star per adottare un approccio più duro puntando ad inasprire le tariffe: a dirlo sono stati alcuni funzionari europei interpellati dal Financial Times che hanno parlato di una proposta definita “transitoria” e spinta soprattutto dal governo polacco che da tempo critica l’ingente arrivo di alimenti a bassissimo costo dall’Ucraina che avrebbero causato un generalizzato calo dei prezzi anche per i corrispettivi prodotti in Polonia.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che già da prima del conflitto contro la Russia i rapporti commerciali tra UE e Ucraina erano regolati da un accordo reciprocamente vantaggioso del tutto simile – ma non identico – a quello in vigore tra i paesi Schengen: nel 2022 la Commissione si era spinta oltre e aveva concesso un completo azzeramento dei dazi doganali su mais, zucchero, miele e pollame importati da Kiev e poi rivenduti in parte sui mercati asiatici ed africani; accordo che scadrà il prossimo 6 giugno e che sembra essere ora al centro di nuove trattative.

Le nuove tariffe al commercio tra UE e Ucraina: ridotta la quantità di beni alimentari esenti dai dazi

Dato che la negoziazione tra Ucraina e UE per il nuovo accordo commerciale sarà piuttosto lunga e complessa – anche per le già citate resistenze da parte della Polonia a concedere regimi eccessivamente vantaggiosi per Kiev -, nel frattempo la Commissione avrebbe formulato una proposta transitoria che sarà in vigore fino al raggiungimento della nuova intesa: complessivamente l’idea è quella di limitare le quantità annuali esenti da dazi importabili, oltre le quali saranno adottate le consuete tariffe da sempre in vigore nei confronti dell’Ucraina.

Nel dettaglio, secondo il Financial Times e le sue fonti il colpo maggiore spetterà al mais ridotto dagli attuali 4,7 milioni di tonnellate esenti da dazi a 650mila all’anno, seguito dallo zucchero che passerà da 109mila e circa 41mila tonnellate e poi ancora dal pollame dalle attuali 57mila tonnellate a 40mila; tutte quote da spalmare sull’arco dei 12 mesi (dunque circa 54mila tonnellate di mais al mese, e così via): una mossa che ovviamente non sembra piacere particolarmente a Kiev con il governo che ha stimato che così facendo perderà circa 3,5 miliardi di euro di entrate all’anno, particolarmente utili per sostenere lo sforzo bellico contro la Russia.