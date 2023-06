Ue, lanciata piattaforma europea per acquisto gas/ Richiesti 11,6 mld di metri cubi

La Commissione Europea ha lanciato di recente il suo primo invito alle aziende ad acquistare congiuntamente gas sui mercati internazionali tramite la piattaforma Ue Energy Aggregate. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina gli Stati Membri sono stati costretti a cambiare fornitori per affrancarsi dalla Russia, ed è stato introdotto il piano REPowerEu, che sembra aver funzionato: fino allo scorso febbraio in Europa erano stati importati solo 500 mcmc dalla Russia rispetto ai 155 bcm del 2021, e i prezzi sono scesi da 300 euto/MWH a 50.

Peccato però che sia ancora lunga la strada per il raggiungimento di un’indipendenza di gas, visto che mancano all’appello ancora 30 miliardi di metri di cubi di fabbisogno in vista dell’inverno 2023-2024, stando all’Agenzia internazionale per l’energia .Ecco perchè la Commissione Europea ha deciso di lanciare il primo bando rivolto alle aziende per l’acquisto congiunto di gas sui mercato internazionale tramite una piattaforma dedicata. “Questo è un traguardo storico – ha commentato il vicepresidente della Commissione UE Maroš Šefčovič annunciando la procedura di gara – perché per la prima volta in assoluto, stiamo sfruttando il peso economico collettivo dell’UE per aumentare la nostra sicurezza energetica e affrontare i prezzi elevati del gas”.

COMMISSIONE EUROPEA, LANCIATA LA PIATTAFORMA PER ACQUISTO GAS: LA SODDISFAZIONE DI SEFCOVIC

Gli Stati Membri, in base alla legge sullo stoccaggio del gas, sono obbligati ad utilizzate la piattaforma AggregateEU per almeno il 15% del loro fabbisogno, leggasi 13,5 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Le società europee hanno già presentato delle richieste per 11,6 miliardi di metri di cubi al primo turno, raggiungendo quasi l’obiettivo.

“La risposta del mercato è stata positiva e incoraggiante. 77 aziende europee hanno presentato richieste per un volume totale di circa 11,6 miliardi di metri cubi di gas”, ha detto ancora Šefčovič, invitando “tutti i fornitori internazionali affidabili” a presentare offerte, che parla di “interesse molto solido” da parte dei fornitori internazionali in questo nuovo mercato. Una volta concluso il processo di gara, sia i venditori quanto gli acquirenti si siederanno ad un tavolo per iniziare i negoziati che “si spera portino a contratti commerciali” e potenzialmente a relazioni a lungo termine, ha concluso il numero due della Commissione Europea.

