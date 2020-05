Pubblicità

Emmanuel Macron e Angela Merkel stanno per annunciare un’importante iniziativa franco-tedesca nel quadro della crisi per l’emergenza coronavirus. L’Eliseo ha infatti annunciato che nel pomeriggio ci sarà un colloquio tra il presidente francese e la cancelliera tedesca in videoconferenza, poi terranno una conferenza stampa congiunta alle 17. Questa sarà l’occasione per presentare il piano rilancio, secondo quanto reso noto dall’Eliseo. I mercati europei sono già in fibrillazione: oggi guardano con attenzione all’incontro e in particolare all’iniziativa a cui hanno lavorato che, secondo quanto riportato da fonti transalpine, verterà su sanità, rilancio dell’economia, transizione ecologica e digitale e sovranità industriale. Questo confronto tra Francia e Germania avviene in un momento delicato per l’Unione europea, che sta lavorando ad un maxi-piano di aiuti per uscire dalla crisi Covid-19. «Nessuno può farcela da solo», sottolinea la presidenza francese, insistendo che è da tradizione una «convergenza franco-tedesca» prima di un accordo tra i 27 Paesi membri.

UE, MACRON E MERKEL VERSO ANNUNCIO PIANO RILANCIO/ “FONDO DA CENTINAIA DI MILIARDI”

Angela Merkel ed Emmanuel Macron avevano già evidenziato la necessità di un impegno europeo nel colloquio telefonico avuto l’8 maggio, in occasione del 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Secondo quanto riportato da da 24heures, il presidente francese dovrebbe insistere oggi con la cancelliera tedesca riguardo la sovranità industriale nei settori strategici europei. La priorità è ovviamente il settore sanitario, visto che molte nazioni europee si sono ritrovate a bordo di mascherine, test e altri dispositivi. Più informazioni in merito alla natura del colloquio tra Merkel e Macron arrivano dal Der Spiegel, secondo cui vogliono presentare un’iniziativa congiunta in risposta alla crisi del coronavirus. Si parla di un fondo di ricostruzione di centinaia di miliardi di euro. Da tempo Berlino e Parigi discutono su un fondo europeo per la ripresa economica, ma si attende la proposta della Commissione Ue. Resta da capire come si integra questa iniziativa di Francia e Germania nel più ampio progetto europeo.



