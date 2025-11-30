La Commissione UE ha escluso la Federazione delle associazioni familiari cattoliche dai fondi europei: contestato il focus sulla famiglia tradizionale

Sono già numerose le critiche che stanno piombando sulla Commissione UE dopo la recente decisione di negare i fondi richiesti dalla Federazione delle associazioni familiari cattoliche (ovvero la FAFCE, che riunione circa un 30ina di associazioni distribuite su 20 paesi del Vecchio continente), necessari affinché possano dare seguito ai tanti progetti di aiuto e promozione alla genitorialità messi in campo dalle singole associazioni nazionali: una decisione che, appunto, ha suscitato un’ondata di solidarietà per la Federazione delle associazioni familiari cattoliche e una contestuale ondata di critiche contro la Commissione.

Brexit, piano segreto di Starmer per annullarla/ Perché in Uk si parla di complotto per riavvicinarsi all'Ue

Partendo dal principio, è utile precisare che secondo quanto emerge dai banchi di Bruxelles, l’esclusione della Federazione delle associazioni familiari cattoliche sarebbe legata – da un lato – alla sua mission posta sulla famiglia cosiddetta tradizionale (composta da uomo, donna e figli) e – dall’altro lato, in via ufficiale – al fatto che sui suoi portali digitali e nelle sue attività pubbliche non vengono fornite informazioni sulla “disparità di genere”.

UCRAINA/ "I 28 punti sono solo un Odg, a frenare i progressi è il partito Usa della guerra"

Lega e FdI denunciano le discriminazioni UE contro la Federazione delle associazioni familiari cattoliche: “Esclusa ideologicamente dai fondi”

Come anticipavamo prima, la scelta di negare i fondi alla Federazione delle associazioni familiari cattoliche non è passata inosservata, tanto che già diversi giorni fa il capogruppo del Carroccio in Commissione – Paolo Borchia – si era detto pronto ad aprire una vera e propria interrogazione: a suo avviso, infatti, si tratterebbe di un chiaro esempio di “discriminazione al contrario” nella quale chi prima di sentiva “discriminato”, adesso usa il “linguaggio del pensiero dominante” per escludere gli altri; soprattutto in un contesto in cui in tutta Europa si nota una crescente crisi demografica e c’è un disperato bisogno di progetti “a difesa della famiglia”.

Costanza Tosi di Fuori dal Coro aggredita in Francia durante servizio su carne halal/ "Mi hanno sequestrata"

Sulla stessa lunghezza d’onda in merito all’esclusione della Federazione delle associazioni familiari cattoliche dai fondi europei, anche il capogruppo di ECR – il gruppo del quale fa parte anche Fratelli d’Italia – Carlo Fidanza che grida alla “discriminazione basata sui valori” nel riconoscimento dei fondi europei in una selezione del tutto “ideologica” che rischia di creare “un precedente pericoloso”; precisando chiaramente che l’Unione “non può diventare” un luogo nel quale prevalgono solamente “le organizzazioni allineate all’agenda progressista”.