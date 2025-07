L'Ue non riuscirà a mantenere le promesse fatte a Donald Trump sulla difesa e le spese da sostenere: ecco cosa scrive il WSJ

Secondo l’editorialista del Wall Street Journal, Gerard Baker, l’Unione Europea alla fine non manterrà le promesse fatte a Donald Trump in materia di difesa. Lo scorso mese, in occasione del vertice Nato all’Aia, il tycoon a stelle e strisce aveva annunciato con enfasi il fatto che le nazioni europee si sarebbero assunte maggiori responsabilità per la difesa: “È qualcosa che nessuno pensava davvero possibile”, commentando una promessa di aumentare la spesa di difesa al 5 per cento del prodotto interno lordo entro il 2035, una crescita del 3 per cento rispetto all’attuale media che è di circa il 2%.

Ultraleggero precipita sulla Corda Molle, Brescia/ Morte 2 persone, feriti due automobilisti in transito

“Mi hanno detto: ‘Ce l’hai fatta, signore. Ce l’hai fatta’. Beh, non so se ci sono riuscito, ma credo di sì”, aveva detto ancora Trump. Mark Rutte, in quell’occasione, aveva chiamato il presidente americano “papà” annunciando che il nuovo accordo avrebbe reso “la NATO più equa, riequilibrando il peso della nostra sicurezza”.

Delitto di Garlasco, la rivelazione choc di Taccia sui carabinieri/ "Richiamarono Andrea Sempio perché..."

Ma andrà veramente così? Secondo Baker la risposta è negativa. Se da una parte è vero che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha senza dubbio scosso i vertici europei e i vari leader, la stima del 5% del PIL da spendere in difesa “appare ad un esame più attento un po’ confusa”, aggiunge il giornalista, visto che del totale solo il 3,5 per cento dovrà essere destinato effettivamente alle armi, mentre il restante 1,5 per cento sarà da utilizzare per le “infrastrutture critiche” e la “preparazione civile”.

L’UE E LE PROMESSE A TRUMP SULLA DIFESA, PER IL WSJ SONO SOLO CHIACCHIERE

La Germania ha deciso di “sforare il debito” annunciando un aumento delle spese militari, e con la Francia e la Gran Bretagna ha firmato il il Trattato di Kensington, per aumentare appunto la capacità difensiva. Ma non è come sembra: “Se è vero che alcuni paesi come Polonia e Finlandia prenderanno sul serio la loro difesa – scrive ancora Baker – come hanno fatto finora, le grandi nazioni europee – Germania, Francia, Italia e Regno Unito – si trovano ad affrontare sfide economiche, demografiche, politiche e culturali così profonde che ci vorrà molto più di semplici dichiarazioni d’intenti per consentire loro di costruire effettivamente le proprie difese convenzionali”.

Dazi USA, Ue lavora alla contromossa/ Pronte tariffe commerciali “di ritorsione”: ecco di cosa si tratta

Insomma, parliamo solo di chiacchiere e nulla di più secondo l’editorialista del WSJ. Tutta colpa dei bilanci delle maggior parte delle nazioni europee che non permettono di raggiungere gli obiettivi per la difesa, come ad esempio l’Italia, dove il debito pubblico è pari al 135% del PIL, ma anche il 113% della Francia o il 102% della Spagna. A complicare la situazioni ci sono poi le ingenti spese per il welfare, così come le politiche climatiche, che “stanno creando buchi ancora più grandi nei bilanci”.

L’UE E LE PROMESSE A TRUMP SULLA DIFESA: FRA GREEN, WELFARE E DENATALITA’

Secondo l’Office for Budget Responsibility, ente dipendente britannico, le politiche in UK per il passaggio ad un’economica a zero emissioni di carbonio dovrebbe avere un impatto fiscale di più di 1.000 miliardi di dollari complice soprattutto la riduzione delle accise sulla benzina. C’è poi la questione della crescita, che sta continuando a rallentare: +34% negli Usa dal 2010 contro un +21% dell’Ue nello stesso periodo. “Senza una crescita più rapida della produttività e della produzione, l’idea che i cittadini tollerino la sostituzione della spesa per la difesa con l’assistenza sociale è improbabile”, sentenzia Baker.

Un altro serio problema è l’assenza di nuovi nati, con una diminuzione del 5,4% nel 2023 su base annua, il dato peggiore degli ultimi 60 anni, e un tasso di fecondità dell’1,64%, al di sotto del livello di sostituzione. Alla luce di tutto ciò, l’editorialista del Wall Street Journal chiosa dicendo: “Trump crede di aver cambiato la retorica europea ma la realtà è che i leader europei hanno fatto una serie di promesse assurde e irrealizzabili per compiacere Trump, consapevoli che papà non ci sarà più quando non riusciranno a mantenerle”.