Pagamenti, l'Ue modifica la normativa per semplificare lo scambio di dati e i controlli anti frode, ecco cosa cambia con la nuova legge

Il Consiglio Europeo ha formalizzato in Parlamento un nuovo accordo che prevede di modificare la normativa riguardante i pagamenti, per garantire ai consumatori una maggiore sicurezza. Il pacchetto dovrà essere definitivamente approvato nelle prossime settimane, ma già sono state anticipate alcune delle novità più importanti, soprattutto per quanto riguarda il sistema di operazioni bancarie e per quelle digitali.

L’aggiornamento darà ampio spazio ai controlli, sia preventivi che durante gli scambi per prevenire le truffe e aumentare la trasparenza da parte di banche e intermediari che all’entrata in vigore della nuova legge dovranno, se non già fatto, adottare metodi di comunicazione delle commissioni più chiari possibili, mettendo in evidenza le cifre che gli utenti dovranno pagare per singola transazione così come i tassi di cambio per l’utilizzo di valuta estera.

Le pubblicità online che sponsorizzano prodotti e servizi di tipo finanziario, dovranno presentare contenuti riguardanti offerte che risultano legali nello specifico paese di riferimento e non potranno più essere generiche o formulate appositamente al fine di indurre il destinatario dell’inserzione ad acquistare o trasferire denaro.

Nuove regole per i pagamenti Ue, cosa cambia: prevenzione truffe online, prelievo contanti nei negozi e controlli sui dati

A breve dopo la votazione finale del Parlamento Ue, entreranno in vigore le nuove regole per i pagamenti. Secondo il disegno di legge discusso ed approvato, le novità riguarderanno soprattutto la prevenzione delle frodi e una maggiore trasparenza sui costi dei servizi da parte di banche ed intermediari.

Diventerà obbligatorio controllare che ci sia una esatta corrispondenza tra l’IBAN ed il nominativo di riferimento al quale è intestato il conto prima di fare un bonifico per prevenire il fenomeno dello spoofing. Una tecnica che prevede di falsificare le informazioni per truffare gli utenti che sarà contrastata grazie ad un immediato scambio di dati preventivo e obbligato per concludere qualsiasi trasferimento.

Via anche ai rimborsi da parte degli istituti finanziari quando qualcuno che cade nella rete delle frodi online e versa denaro in siti che si sono spacciati per la stessa banca sporge denuncia alla polizia. Infine, per garantire un maggior accesso al contante, sempre nei limiti consentiti, aumenteranno le reti di commercianti che aderiscono al servizio di sportello , nei quali sarà possibile prelevare soldi fino ad un massimo di 150 euro anche senza effettuare un acquisto,.