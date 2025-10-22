Lettera di 19 Paesi UE a Von der Leyen per spingere su competitività e semplificazione: “ridurre numero leggi, smantellare quelle inutili”. Ecco le proposte

LA LETTERA PER “SEMPLIFICARE” L’EUROPA (E PER “STANARE” I VERTICI UE): L’ANNUNCIO DELLA PREMIER MELONI

Sono in tutto 19 i Paesi UE (sui 27 totali) ad aver sottoscritto una lettera sul tema della competitività inviata alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e al Presidente del Consiglio UE, Antonio Costa: l’Italia in primissima linea con la Francia e la Germania per “spingere” l’Europa del presente e del futuro a tagliare vecchie leggi, e anche smantellare le “tagliole” normative che impediscono al Vecchio Continente non solo di crescere ma anche semplicemente di far fronte alle emergenze attuali.

Su impulso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assieme al Cancelliere tedesco Friedrich Merz e al Presidente francese Emmanuel Macron, una buona maggioranza interna al Consiglio UE spinge nettamente per imporre una maggior competitività, dimenticando il recente passato irto di cavilli e norme che stanno affossando l’Europa rispetto ai partner/avversari internazionali. Citando il rapporto di Mario Draghi, la lettera sottolinea come la vera semplificazione «è la competitività», da imperniare su tre passaggi fondamentali, ovvero “rivedere, ridurre e limitare”.

Nella missiva siglata da 19 Paesi europei – oltre al tris “di peso” sopracitato, si leggono le firme dei leader di Olanda, Belgio, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Austria, Estonia, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Svezia, Lettonia, Croazia, Lituania, Repubblica Ceca e Finlandia – vengono richiesti passi concreti per dimostrare che il report Draghi sulla competitività non rimanga “aria fritta”: oltre all’autocontrollo nella produzione di nuove norme, i 19 chiedono un Consiglio UE straordinario all’inizio del 2026 sul tema della competitività, così come un primo aggiornamento viene già richiesto nella riunione dei 27 Stati il 23-24 ottobre 2025.

I TRE PRINCIPI POSTI DALL’ITALIA E I PRIMI “EFFETTI” SU AUTO E CLIMA

È però sui principi cardine inseriti nella lettera spedita ai vertici dell’Unione Europea che emergono le novità più importanti tese ad una vera semplificazione dell’intero meccanismo che norma l’Eurozona: in primo luogo occorre sbloccare tutti i vantaggi del mercato unico, specie sui settori chiave del risparmio, dei servizi finanziari, dell’energia e delle telecomunicazioni. L’intento è far crescere il mercato unico per poter realmente ridurre al minimo le “gabbie” della burocrazia che attanagliano quasi tutti gli Stati europei.

Italia, Francia, Germania e gli altri partner chiedono poi a Von der Leyen di avviare una revisione sistematica di tutte le leggi e normative UE già oggi «superflue, eccessive o squilibrate», cancellando e smantellando il comparto di vecchie leggi obsolete e discutendo sullo scopo di ogni normativa potenzialmente “freno” alla crescita dell’Unione. Digitalizzazione, AI, semplificazione, tutto quello che è possibile “tagliare” senza ridurre gli standard di legge e lo stato di diritto: si deve poi modernizzare il diritto di concorrenza, anche qui riducendo la burocrazia e ipotizzando che ogni innovazione venga supportata da legislazione “snella” e ideale per la crescita.

Come ha spiegato in Parlamento la Premier Giorgia Meloni nelle sue Comunicazioni verso il Consiglio UE, la lettera siglata assieme a Merz e Macron servirà ad accelerare la semplificazione su tre principi cardine: da un lato la revisione dell’insieme di leggi e regolamenti che frenano il diritto attuale; in secondo luogo la cancellazione di tutte le normative non necessarie, e in ultima analisi la spinta per una più semplice applicazione dei principi di «attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità» già presenti nei Trattati UE.

Un primo esempio? La richiesta di revisione delle leggi sul clima e sui motori endotermici, con la stessa Von der Leyen intenzionata a metter mano a qualche revisione vista la spinta forte di buona parte dei Paesi UE, con l’Italia ancora una volta in prima linea. «Basta approcci ideologici insostenibili e irragionevoli», che frenano la crescita e la competitività UE, come sottolinea ancora la Presidente italiana firmataria e ispiratrice della lettera.