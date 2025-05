L’Unione Europea sta preparando un nuovo accordo sugli obiettivi climatici da raggiungere entro il 2040, data la scarsa adesione di paesi membri e i mancati investimenti per la riduzione delle emissioni di Co2, si stanno valutando alternative più flessibili per permettere comunque di rispettare i target prestabiliti, con alcune modifiche alle regole e l’inclusione di alcune clausole, tra cui anche l’autorizzazione all’uso dei crediti Co2 internazionali e non più solo quelli interni. Il contenuto del disegno di legge è stato anticipato dal Financial Times che citato fonti diplomatiche a conoscenza della questione, che avrebbero anche rivelato la data possibile di presentazione del nuovo documento che dovrebbe arrivare entro il prossimo 2 luglio.

In base alle dichiarazioni, probabilmente la revisione riguarderà l’inserimento di traguardi intermedi, al fine di procedere in modo più graduale verso quello che comunque resta il punto di arrivo della riduzione delle emissioni di almeno il 90%, una meta che però è stata giudicata poco realistica da molte nazioni, soprattutto con le condizioni precedenti che imponevano tempi ristretti e lo stanziamento di ingenti fondi per le energie rinnovabili.

La revisione degli accordi per gli obiettivi climatici Ue potrebbe riaprire allo scambio crediti Co2 internazionali

Obiettivi climatici Ue, pronta la revisione dell’accordo Green Deal al quale gli stati membri dovranno aderire al fine del raggiungimento dei target stabiliti per la riduzione delle emissioni. Come ha sottolineato il Financial Times, la decisione è stata presa a causa della chiusura da parte di alcune nazioni, che hanno evidenziato come la rigidità dei traguardi fissati in precedenza, che imponevano enormi contributi economici, sia incompatibile con l’aumento dei prezzi energetici e le nuove priorità di spesa per l’Europa.

Per questo una delle ipotesi da mettere in campo potrebbe essere rappresentata da una apertura ai crediti Co2 internazionali, in un meccanismo supervisionato dalle Nazioni Unite, come previsto dall’accordo di Parigi. La riapertura delle porte a questo tipo di scambi, richiederebbe però uno sforzo per il rafforzamento dei controlli di integrità, visto che nel 2021 erano stati vietati a causa della poca trasparenza di alcuni paesi terzi in merito alle gare d’appalto e alla legalità delle procedure.