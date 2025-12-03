Intesa storica in seno all'Ue con lo stop all'importazione di gas russo negli stati membri a partire dal 2027: ecco che cosa ha detto la von der Leyen

A partire dal 2027 l’Unione Europea non dipenderà più dal gas russo e dal petrolio. A Bruxelles è stato infatti raggiunto un accordo per la cessazione delle importazioni da Mosca dei prodotti energetici, un accordo che potremmo definire storico dopo decenni di partnership. Così facendo l’Ue rafforza la propria posizione verso la Russia e nel contempo si da – in via in diretta – una grande mano agli amici ucraini, evitando quindi di sovvenzionare con miliardi di euro il loro principale nemico.

L’intesa è stata definita fra i vari rappresentanti dei governi dell’Unione Europea nonché quelli del Parlamento europeo, dopo che la Commissione europea aveva presentato delle proposte in tal senso lo scorso mese di giugno, derivanti l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio 2022. Stando a quanto si legge sull’accordo, quindi, l’Ue bloccherà in via totale le importazioni di gas russo e nel contempo eliminerà gradualmente anche l’acquisto di petrolio russo, precisando che le importazioni di Gnl, il cas naturale liquefatto, cesseranno entro la fine del 2026 con gradualità, mentre quelle di gasdotto entro la fine del settembre del 2027.

STOP DELL’UE AL GAS RUSSO DAL 2027: IL COMMENTO DELLA VON DER LEYEN

“Oggi blocchiamo definitivamente queste importazioni”, è il commento di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, dopo l’intesa raggiunta, aggiungendo che: “Esaurendo il fondo di guerra di Putin, esprimiamo solidarietà all’Ucraina e puntiamo a nuove partnership e opportunità energetiche per il settore”.

La mossa Ue è assolutamente strategia visto che, oltre ad affrancarsi dalla Russia, permetterà appunto di “chiudere i rubinetti” di Mosca, evitando così di foraggiare ulteriormente le casse del Cremlino. Viene specificato inoltre che per i contratti a lungo termine che si conclusi prima del 17 giugno scorso, il blocco avverrà fra l’ottobre del 2026 e l’inizio del 2027, con possibile proroga di un mese per quei Paesi che hanno problemi di stoccaggio.

STOP DELL’UE AL GAS RUSSO DAL 2027: COSA SUCCEDE ORA

Nonostante con lo scoppio del conflitto in Ucraina le nazioni europee abbiano iniziato gradualmente ad acquistare gas da altri Paesi, come ad esempio l’Algeria, a ottobre scorso la Russia rappresentava ancora il 12 per cento di importazioni di gas in Ue, comunque in calo del 45% rispetto a quanto si registrava a inizio 2022.

La Francia, ma anche il Belgio e l’Ungheria continuano ad essere dei grandi “ricevitori”, ma nel giro di un paio d’anni tutto questo terminerà. Ricordiamo che nel corso degli ultimi mesi in particolare, da quando appunto la Commissione Europea ha fatto la sua proposta, alcune nazioni hanno storto il naso di fronte alla decisione di bloccare le importazioni di gas russo, su tutti la Serbia, che considera la materia prima vitale per il riscaldamento delle proprie abitazioni e delle proprie attività. Entro il prossimo 1 marzo i vari stati membri dell’Ue dovranno presentare dei “piani nazionali di diversificazione”, notificando anche eventuali contratti di fornitura di gas russo.