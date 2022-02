Ue, stop restrizioni viaggi per vaccinati Covid dal 1° marzo/ I guariti e i minori…

Novità sul fronte viaggi da parte dell’Ue: il Consiglio europeo ha diffuso le nuove raccomandazioni sui viaggi in direzione dei Paesi membri dell’Unione, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° marzo 2022. Tra queste, si legge nel documento, ce n’è anche una che recita: “Gli Stati dovrebbero autorizzare i viaggi non essenziali delle persone vaccinate con un vaccino approvato dall’Ue o dall’Oms, delle persone guarite e di tutte le persone che viaggiano da un Paese che figura nell’elenco dell’Ue. Per alcuni di questi viaggiatori potrebbero essere applicate misure supplementari, come i test Pcr prima del viaggio”.

Una modifica sostanziale rispetto alle disposizioni fin qui attuate e che va interpretata in un quadro più ampio di evoluzione della pandemia di Covid-19 e della crescente copertura vaccinale nel Vecchio Continente. Tuttavia, è d’uopo puntualizzare che la raccomandazione non è uno strumento giuridicamente vincolante e che, di conseguenza, le autorità degli Stati membri rimangono comunque sempre responsabili relativamente all’attuazione del contenuto della raccomandazione.

VIAGGI IN UE: QUALI DISPOSIZIONI PER I GUARITI E I MINORI?

In base al contenuto della raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero quindi revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per le persone vaccinate con un vaccino approvato dall’Ue o dall’Oms, a condizione che abbiano ricevuto l’ultima dose del ciclo di vaccinazione primario almeno 14 giorni e non più di 270 giorni prima dell’arrivo o abbiano ricevuto una dose di richiamo. Lo riporta “La Repubblica”, che aggiunge che “gli Stati membri dovrebbero inoltre revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali per le persone che sono guarite dalla Covid-19 nei 180 giorni precedenti il viaggio verso l’Unione europea”.

E, ancora: “Per le persone vaccinate con un vaccino approvato dall’Oms, potrebbe essere richiesto un test molecolare (Pcr) negativo effettuato non più di 72 ore prima della partenza e potrebbero applicare misure supplementari come la quarantena o l’isolamento. Un test Pcr negativo prima della partenza potrebbe essere richiesto anche per le persone guarite dal Covid, nonché per le persone che sono state vaccinate con un vaccino approvato dall’Ue, ma che non sono in possesso di un Green Pass europeo o di un certificato equivalente. Infine, i minori tra 6 e 18 anni che soddisfano i requisiti stabiliti per gli adulti (vaccinazione o guarigione) dovrebbero essere autorizzati a viaggiare”.



