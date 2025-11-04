Ue. tasso di povertà fra i lavoratori dell'8,2%: un report pubblicato dalla Commissione Europea sottolinea un dato molto importante

Resta piuttosto alto il tasso di povertà in UE. Secondo i dati riferiti al 2024 del nuovo report 2025 “Cifre chiave sulle condizioni di vita in Europa”, l’8,2% dell’intera popolazione dell’Unione Europea è a rischio povertà. Nella pubblicazione, pubblicata sul sito ufficiale di Eurostat, si mette in evidenza come il rischio povertà non riguardi solamente coloro che vivono in famiglie dove “si lavora poco” o persone senza occupazione, parlando quindi di un fenomeno generale, particolarmente diffuso.

Il dato preciso è l’8,2% di persone con un’età pari o superiore ai 18 anni e che dichiarano di lavorare: nonostante abbiano un lavoro, quindi, rischiano di non arrivare a fine mese e di dover ricorrere spesso e volentieri ad aiuti esterni per “campare”. La percentuale è più alta fra gli uomini rispetto alle donne, leggasi 9,0% per i primi contro il 7,3% per le seconde, e varia a seconda dei vari Paesi. Sorprende come il tasso di povertà sia più alto in Lussemburgo, una nazione che non viene associata, nell’immaginario collettivo, appunto alla povertà. Eppure si raggiunge il 13,4% della popolazione.

Di contro troviamo la Finlandia, dove invece abbiamo il tasso di povertà più basso in assoluto, solo il 2,8%. Sul totale degli Stati UE, in 22 Paesi il rischio di povertà è maggiore fra gli uomini che fra le donne, con una differenza particolarmente marcata in Romania, ben 8,1 punti percentuali di divario. In Germania abbiamo invece gli stessi tassi, mentre in Lussemburgo, ma anche a Cipro, in Lettonia e nella Repubblica Ceca, primeggiano purtroppo le donne.

TASSO DI POVERTA’ UE, I DATI DELL’ITALIA

E in Italia? Il tasso di povertà è di poco superiore al 10%, con le donne che sono vicine all’8%, mentre gli uomini sfiorano il 12. L’UE ha poi individuato anche le regioni dei vari Paesi dove aumenta il rischio di povertà o di esclusione sociale. Si tratta di un elenco composto da 93 regioni – sulle 243 totali dell’Unione Europea – in cui la media è superiore al 21% degli Stati membri. Purtroppo è presente anche la nostra nazione, con le regioni Calabria e Campania, dove abbiamo un tasso di povertà o di esclusione sociale rispettivamente del 48,8% e del 43,5%.

Si tratta di due zone dell’Europa che troviamo nella top 5 di questa speciale classifica, comandata dalla Guyana (Francia) con il 59,5%. Vi sono poi le due regioni italiane e quindi le due città autonome spagnole di Melilla (44,5%) e Ceuta (42,2%). Si calcola che nel 2024 una regione su quattro dell’UE, quindi il 25%, abbia registrato un rischio di povertà o di esclusione sociale pari ad almeno il 33%, e ancora una volta vi è l’Italia a farla da padrona con 4 regioni, così come Bulgaria e Spagna. In Grecia sono invece 5 le regioni “povere”, mentre in Romania e in Francia ne sono state individuate 3.



TASSO DI POVERTA’ UE, UN PO’ DI NUMERI RIGUARDANTI LE REGIONI

Presente anche la regione di Bruxelles, in Belgio, e Brema, in Germania. Da segnalare, all’esatto opposto, 26 regioni dove invece il tasso di povertà era inferiore al 12,5% della popolazione, e in questo caso spicca fortunatamente ancora l’Italia, con ben 7 regioni tutte localizzate nella zona del Centro-Nord, fra cui la provincia autonoma di Bolzano, che con un dato del 6,6% rappresenta la regione con la percentuale più bassa in assoluto dell’intera Unione Europea.

Bene anche la Repubblica Ceca con ben 6 regioni su 8, quindi 3 regioni del Belgio e dell’Austria, 2 della Polonia e le regioni di Croazia, Romania, Slovenia e Slovacchia, dove è situata la capitale, nonché la regione ungherese nordoccidentale di Közép-Dunántúl. Infine, nel report UE, viene segnalato che, purtroppo, nel 2024 il 17,4% delle famiglie UE non è riuscito, o comunque ha avuto gravi difficoltà, ad arrivare a fine mese, mentre il 26% ci è arrivato in maniera molto agevole o facilmente.