L'Ue vuole finanziare il bilancio con una nuova Carbon Tax applicata anche ai combustibili ad uso domestico e vieta i contratti con la Russia fino al 2027

L’Unione Europea sta valutando l’introduzione di una nuova Carbon Tax sulle emissioni da riscaldamento e sulla benzina per finanziare il bilancio. Questa misura potrebbe entrare in vigore nel 2027 e colpirebbe, come ha anticipato il Financial Times, tutti i fornitori di carburanti, oltre ai produttori che già sono stati colpiti da tali provvedimenti, inclusi gli scambi di quote, e che potrebbe portare ad un ulteriore aumento dei prezzi che si riverserebbe sui consumatori finali. La previsione fatta da Bloomberg infatti parla di un rincaro complessivo, che partendo dalla materia prima arriverebbe fino alle forniture domestiche per un totale del 40% in più rispetto ai costi attuali.

Nel frattempo, proprio per evitare questo problema e quello della scarsità di rifornimenti di gas che si verifica puntualmente ad ogni inverno dall’inizio del conflitto in Ucraina, in Europa si sta anche discutendo di un possibile ritorno alle forniture russe, una volta che sia stato raggiunto un accordo tra le parti con la fine della guerra. L’ipotesi però è stata scartata categoricamente dalla Commissione che in risposta ha proposto di vietare tutti i contratti con la Russia per i prossimi due anni, anche in caso di accordo di pace.

Austria chiede di tornare al gas russo dopo la fine della guerra, Ue: “Vietati contratti con Mosca a prescindere dall’esito dei colloqui”

L’Ue studia nuove misure per ridurre le emissioni e propone Carbon Tax estesa anche alle forniture di combustibili per riscaldamento domestico e carburanti provenienti da fossili come benzina e diesel. L’annuncio di maggiori tasse si dovrebbe inserire in un pacchetto di provvedimenti che contiene tra le altre cose anche altri aumenti che andranno a finanziare in bilancio le azioni per la transizione energetica. Molti dei paesi membri però hanno già criticato il progetto, come Francia e Polonia che hanno avvertito sul rischio di un aumento dei prezzi energetici che potrebbe diventare insostenibile per le famiglie già colpite dai rincari sui prodotti alimentari e sulle bollette.

In particolare poi Austria, Ungheria e Slovacchia hanno protestato per il divieto di ripristinare i contratti con la Russia per le forniture di gas, previsto dall’Ue per i prossimi due anni a prescindere dagli esiti dei negoziati per la pace in Ucraina. Secondo la Commissione la necessità di continuare a tagliare i contatti con Mosca sarebbe giustificata dal voler prevenire di tornare a finanziare le casse di Putin, mentre per le nazioni contrarie sarebbe opportuno che Bruxelles valuti l’opportunità di tornare al gas russo per permettere ai consumatori un rientro nei prezzi precedenti al conflitto.