La nuova proposta Ue per regolamentare gli investimenti cinesi, condividere le conoscenze tecnologiche e trasferire proprietà intellettuali

L’Unione Europea sta valutando l’introduzione di un piano per regolamentare gli investimenti dall’estero nel mercato unico, in particolare quelli dalla Cina. Secondo quanto anticipato da fonti di Bruxelles, confermate dal Commissario europeo per il Commercio Maroš Šefčovič, potrebbe diventare obbligatorio per tutti gli investitori il trasferimento di tecnologia e dei diritti di proprietà intellettuale, oltre alla creazione di posti di lavoro qualificati. La proposta, emersa durante l’ultima riunione dei leader europei a Copenaghen vuole essere una norma che ha come principio la reciprocità come strategia per la condivisione delle conoscenze in cambio dell’accesso e della partecipazione allo sviluppo industriale.

Questo progetto verrà inserito nel documento di sicurezza economica che l’Ue presenterà entro fine anno e che definirà un modello economico differente rispetto al passato, non più segnato da un atteggiamento di chiusura ma di selezione delle opportunità commerciali, che darà spazio a chi realmente contribuirà a rafforzare la competitività con l’apporto di capitali.

Ue, nuove regole per gli investimenti dalla Cina, condividere le conoscenze tecnologiche diventerà requisito fondamentale

Gli investimenti cinesi in Ue potrebbero presto essere sottoposti ad un nuovo regolamento che imporrà alle aziende di trasferire le conoscenze tecnologiche e le proprietà intellettuali. Un valore aggiunto necessario per l’ingresso nel mercato, che molti leader hanno già ritenuto necessario al fine di stabilire una nuova posizione dell’Europa, più aperta alla condivisione ma allo stesso tempo meno “ingenua”. Secondo le anticipazioni, alcuni comparti industriali in particolare potrebbero essere maggiormente interessati dai requisiti obbligatori.

Tra questi, quelli per i quali esiste attualmente un predominio della Cina per quanto riguarda il know-how, e cioè i settori dei chip e semi conduttori, dell’intelligenza artificiale, delle telecomunicazioni, ma anche le imprese che si occupano di infrastrutture critiche e sicurezza. Allo stesso modo, saranno applicate le condizioni per chi parteciperà allo sviluppo della filiera energetica da fonti rinnovabili, come pannelli solari e batterie, per ridurre la dipendenza che attualmente resta forte su tutte le forniture.