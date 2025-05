La Commissione UE sembra aver avviato delle importanti discussioni per arrivare ad una revisione dell’attuale sistema della cartolarizzazione per rendere più semplice per le banche europee detenere i cosiddetti ‘titoli da attività’ nel loro portafoglio di liquidità emergenziali, rilanciando un mercato che potrebbe potenzialmente portare ad un’importante svolta gli esosi progetti – tra green e difesa – che l’unione vorrebbe portare avanti nei prossimi mesi e creando una sorta di scudo anti-crisi: a dirlo è il quotidiano Bloomberg che avrebbe avuto modo di visionare un documento della Commissione in cui si citano i passi – appunto, tra cartolarizzazione, buffer e copertura dei rischi di credito – per rendere più competitive le banche europee.

FINANZA/ Intesa Sanpaolo: la forza della "banca di sistema"

Partendo dal principio, è bene precisare che con ‘cartolarizzazione‘ si intende quella tecnica finanziaria che permette ad un istituto di credito – in questo caso specifico, le banche – di trasformare le attività liquide in titoli negoziali: il vantaggio è che un credito rischioso (come spesso sono quelli per mutui, prestiti e crediti commerciali) può essere trasferito ad altri investitori intenzionati ad ‘acquistarlo’ permettendo al creditore originale di liberare parte del capitale bloccato; mentre lo svantaggio è ben dimostrato dalla crisi del 2008 dei subprime che ebbe origine anche a causa dell’abuso di questo sistema.

BPER Banca e Banco BPM down oggi/ Bancomat non funziona, home banking inaccessibile: cosa succede

Il piano UE per rilanciare la competitività delle banche: “Cartolarizzazione, copertura dei rischi e taglio agli haircut”

Tornando al presente, dopo anni di normative e regole stringenti per il sistema della cartolarizzazione, la Commissione – secondo Bloomberg e fermo restando che le richieste di commento del quotidiano sono state respinte – sembra intenzionata a sbloccare in modo parziale il sistema: l’idea sembra essere quella di estendere i criteri per i quali si possono richiedere le cartolarizzazioni dei crediti includendo anche titoli garantiti con rating AA (invece dell’attuale limite posto ai crediti AAA).

OPS MEDIOBANCA SU BANCA GENERALI/ Il management del Leone alla sfida definitiva dell’autonomia

Similmente, la Commissione starebbe anche valutando di ridurre il cosiddetto ‘haircut‘ (ovvero lo scontro sul valore di mercato del credito soggetto a cartolarizzazione) e di aprire la copertura del rischio alla base di questo sistema anche agli istituti assicurativi: complessivamente – per evitare rischi – le banche dovrebbero rispettare delle rigide normative sulla trasparenza; mentre l’idea è che si potrebbe sbloccare un mercato da 1,2 trilioni di euro utili per finanziare investimenti in settori come l’energia, il green, l’edilizia e la difesa.