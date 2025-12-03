Ue verso la revisione della normativa sulle emissioni Co2, la nuova stretagia potrebbe prevedere il rinvio dello stop ai motori termici al 2035

L’Unione Europea è pronta a rivedere le normative ulla riduzione delle emissioni Co2 per prevedere un più ampio periodo per portare a termine gli obiettivi di transizione energetica ma anche per aprire a nuove tecnologie alternative.

La conferma è stata data dal Commisario per i trasporti Apostolos Tzitzikostas, che in un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt ha anticipato la volontà dell’Ue di lavorare alle modifiche per presentare un pacchetto che possa garantire una completezza su tutti gli aspetti, anche se, come ha dichiarato, potrebbe volerci più tempo rispetto a quello previsto inizialmente, con una scadenza per l’accordo che potrebbe spingersi oltre gennaio 2026.

In questo periodo però sarà dato spazio alla discussione di soluzioni, che erano state già richieste formalmente sia dai leader dei paesi membri, sia dalle aziende, come ad esempio quella di spostare lo stop alla circolazione di motori termici entro il 2035, per dare una possibilità di ripresa del mercato delle auto, concedendo ancora la produzione di modelli tradizionali e ibridi.

Ue verso la revisione del pacchetto normativo sulle emissioni Co2, nuova strategia per il settore automobilistico

Il Commissario ai trasporti dell’Unione Europea Apostolos Tzitzikostas, ha illustrato il piano che prevede la revisione della normativa per la riduzione delle emissioni, con alcune modifiche sugli standard Co2 che riguarderanno principalmente il settore automobilistico, con lo spostamento dello lo stop ai motori termici e le tecnologie. Secondo quanto anticipato infatti, sarebbe emersa da parte dell’Ue la disponibilità ad includere nel pacchetto anche una nuova strategia di neutralità per quanto riguarda i carburanti alternativi, in particolare i biocarburanti e quelli sintetici.

Una flessibilità che potrebbe garantire una maggiore crescita delle industrie, che potrebbero beneficiare anche di incentivi economici per l’elettrificazione e per la produzione di batterie. Sono infatti previsti finanziamenti da 1,8 miliardi di euro per il settore e investimenti per agevolare la semplificazione del percorso verso la transizione energetica.