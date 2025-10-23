Silvia Sardone denuncia attraverso la propria pagina Instagram la decisione dell'Ue di introdurre il reato di ecocidio, ecco cosa dice

Il Parlamento Europeo vuole che il reato commesso contro l’ambiente vengano considerato ecocidio. Lo fa sapere Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, spesso e volentieri contraria alle crociate green di Bruxelles. Attraverso la sua pagina Instagram ha mostrato un video di sé stessa al Parlamento Europeo, appunto, mentre è in corso una votazione su alcuni temi specifici. Si vede un foglio con l’elenco presumibile dell’argomento del giorno e, in uno di questi, si nota chiaramente la scritta: “Che nella forma più grave dovrebbero essere riconosciuti come ecocidi”. Silvia Sardone commenta esterrefatta: “In Parlamento Europeo vogliono che i reati contro l’ambiente vengano considerati ecocidio. Questa è una follia!”.

In realtà, quello che per molti potrebbe sembrare folle non è così lontano dalla realtà, visto che anche in Italia è stata proposta una legge di questo tipo, precisamente l’anno scorso, nel 2024, arrivata alla Camera. Ma che cosa si intende nel dettaglio con la parola ecocidio? In poche parole, si indica quel reato che prevede la distruzione dell’ambiente in maniera volontaria e, ad esempio, può rientrare nell’ecocidio chi disbosca senza alcun motivo o chi magari getta dei rifiuti o del petrolio, ma anche chi appicca un incendio, circostanze che comunque sono già regolamentate da altre leggi, perlomeno in Italia.

UE E IL REATO DELL’ECOCIDIO, IN COSA CONSISTE

Di fatto, con l’ecocidio la deturpazione dell’ambiente rientrerebbe nel codice penale, cosa che invece non avviene nel nostro Paese e che probabilmente non avverrà in tempi brevi. L’UE sta quindi cercando di aumentare le pene nei confronti di coloro che danneggiano l’ambiente in maniera cosciente, introducendo appunto il reato di ecocidio e rivedendo la direttiva sulla tutela del verde a livello penale.

Si noti che il reato è stato discusso anche in relazione ai crimini di guerra, tenendo conto che durante i conflitti, oltre a uccidere le persone, a ferirle e a danneggiare edifici, si rovina inevitabilmente anche l’ambiente — quindi foreste, campi, prati, colline, montagne — così come l’ecosistema, la fauna, la flora, i fiumi e i mari.

