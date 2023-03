UeD, Carola Carpanelli con la sorella di Federico Nicotera/ Che armonia in famiglia!

Carola Carpanelli, che intesa con la sorella di Federico Nicotera: le foto

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono più innamorati che mai, e lo dimostrano ogni giorno attraverso esperienze di coppia e romantiche dediche condivise sui social. Dopo Uomini e donne la loro strada è tutta in discesa e si respira aria di amore e armonia, anche in famiglia. A dimostrarlo è anche l’affiatamento che c’è tra l’ex corteggiatrice e Claudia, la sorella di Federico (e che abbiamo conosciuto nella puntata della scelta, protagonista assieme alla madre di una dolcissima sorpresa per l’ex tronista).

Le due ragazze si sono immortalate in due scatti di coppia condivisi da Carola sul proprio profilo Instagram. E, a corredo, l’emoji di un cuore. C’è grande sintonia tra cognate, dunque, e questo non può che far piacere a Nicotera. La sua Carola è entrata nel cuore della sua famiglia e, al momento, regnano sorrisi ed armonia, a dimostrazione che la scelta fatta nello studio del dating show sembra davvero quella giusta.

Federico e Carola dopo Uomini e donne: il loro amore viaggia a gonfie vele

Carola e Claudia, da perfette sconosciute a cognate per la pelle: è questo il destino che unisce le due ragazze, incontratesi ovviamente grazie a Federico Nicotera e alla sua scelta. I due ormai ex protagonisti di Uomini e donne stanno vivendo la loro romantica storia d’amore alla luce del sole. E i fan sono in estasi ogni volta che la coppia condivide qualche informazione sui social o attraverso interviste. Come l’ultima rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, in cui hanno parlato del loro innamoramento.

“Se è stato un colpo di fulmine? Si, ma avevo le mie paure: ho affrontato i miei timori così come lei ha affrontato i suoi” ha svelato l’ex tronista, rimasto folgorato da Carola pur con tutti i timori del caso. Ora, però, la paura ha lasciato spazio al vero amore e per la coppia è arrivato il momento di costruire il proprio futuro insieme.

