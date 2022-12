UeD, Isabella Ricci si sfoga “presa di mira per l’estetica”/ “Con Fabio Mantovani…”

Isabella Ricci contro le critiche: “Non vedo perché dovrei cancellare le rughe“

Isabella Ricci ha trovato il vero amore al fianco di Fabio Mantovani, con il quale il matrimonio prosegue a gonfie vele dopo Uomini e donne. L’ex Dama è felice più che mai, e a metà ottobre è tornata nello studio del dating show di Maria De Filippi per rivivere le immagini più belle delle nozze. Tuttavia, tra tanti complimenti, c’è spazio anche per qualche piccola critica legata soprattutto al suo aspetto estetico. Sui social si è infatti sempre mostrata acqua e sapone e non ha mai ceduto al ritocchino e, per questo, è spesso stata bersagliata dagli haters.

Isabella Ricci, nuova vita dopo Uomini e Donne/ "Con mio marito Fabio, trascorriamo…"

In un’intervista al settimanale Nuovo, la Ricci ha confessato: “Sono stufa di sentirmi dire che ho le rughe o la voce da trans: le prime sono i segni di tutto quello che ho vissuto e non vedo perché dovrei cancellarle e, per quanto riguarda la raucedine, dopo aver fumato per quarant’anni non posso certo avere un timbro cristallino“. E ha aggiunto: “Non ho mai detto di essere bella, ma ho sempre pensato di essere intelligente, capace, ben educata e signorile. I due terzi della mia vita ormai me li sono lasciati alle spalle e a 63 anni non mi va per niente di sprecare il tempo che mi resta“.

ISABELLA RICCI E FABIO MANTOVANI TORNANO A UOMINI E DONNE/ Lacrime in studio...

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: il loro amore dopo Uomini e donne

Isabella Ricci ritiene che, in una società dominata dall’apparenza e dove i social sono spesso vetrina di modelli e canoni di bellezza stereotipati, la semplicità e la naturalezza siano un’arma vincente. “Trovo seccante essere presa di mira per questioni estetiche – confessa a Nuovo – È ovvio che, se ci trucchiamo, tutte noi donne sembriamo più belle, ma si può essere belle anche al naturale. Purtroppo la maggior parte delle persone vive in un mondo fatto di apparenze e valuta gli altri in base alla loro immagine, dimenticandosi dei contenuti che, secondo me, sono di gran lunga più importanti per delineare una personalità“.

Isabella Ricci di Uomini e Donne, nuova stoccata a Gemma/ "Fatica a fare un pensiero logico. Tina invece…"

Nonostante lo sfogo per le critiche ricevute, l’ex Dama di Uomini e donne si sofferma sulla storia d’amore con il suo Fabio Mantovani nella loro dimora a Dubai: “Procede alla grande! Ci siamo ambientati benissimo. Trascorreremo in questa città sei mesi l’anno e non vediamo l’ora che i nostri amici più cari ci vengano a trovare“. E, infine, traccia un bilancio e spende parole al miele per la sua dolce metà: “Sono felice della mia vita sociale e dei miei amici, ma soprattutto di avere al mio fianco l’uomo che amo, con cui condividere il resto dell’esistenza“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA