UeD, Lavinia Mauro e Alessio Corvino inseparabili/ Romantici scatti su Instagram

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: romantici scatti dopo Uomini e donne

Dopo lunghi mesi di esperienza a Uomini e donne, alla fine Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta decisiva: è Alessio Corvino il ragazzo giusto con cui vivere una favola d’amore e costruire un futuro insieme. Il momento della scelta, avvenuta pochi giorni fa nello studio del dating show, è stato emozionante per entrambi. Lavinia ha sciolto ogni riserva, arrivando alla scelta a scapito di Alessio Campoli (altro suo enorme dubbio fino agli ultimi giorni), Corvino ha invece sperato sino all’ultimo di poter battere la “concorrenza del rivale” e fare breccia nel cuore della ragazza.

Ora, a poca distanza da quei momenti, la coppia non si è mai più separata e assapora giorno dopo giorno la loro romantica storia d’amore. Eccoli, infatti, abbracciati, sorridenti e avvolti da un accappatoio bianco su Instagram, durante un breve soggiorno in un albergo, all’insegna del relax. Gli scatti postati dalla coppia sui social li vedono vivere la spensieratezza del proprio amore, ora che i riflettori dello show non sono più puntati su di loro. E, a corredo delle fotografie, un divertente messaggio: “C’è Pallina al telefono“.

Lavinia e Alessio: i commenti al post e un amore che guarda al futuro

Tantissimi i messaggi di ammirazione e di affetto ricevuti dalla coppia sotto il post su Instagram. “Adorabili“, ha scritto Ida Platano sotto il post della coppia. E anche Gemma Galgani ha voluto lasciare un breve messaggio per i due piccioncini: “Siete splendidi, grazie per condividere con noi questi momenti“.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono entrati nel cuore di numerosi fan, così come l’altra giovane coppia da poco uscita insieme a Uomini e donne, quella composta da Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Il programma nel giro di poche settimane ha vissuto due emozionanti scelte, ma ha anche dovuto dire addio a 4 grandi protagonisti di questa edizione. Il futuro, ora, è tutto nelle loro mani.

