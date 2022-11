UeD: Riccardo Guarnieri dimentica Ida Platano?/ Paparazzato con Gloria Nicoletti…

Riccardo Guarnieri pizzicato in compagnia di una dama di Uomini e Donne: di chi si tratta?

Ebbene sì, dopo anni e anni, sembrerebbe essere finalmente arrivato il momento giusto: il protagonista del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, sembrerebbe aver dimenticato la sua storica ex, Ida Platano, per gettarsi in una nuova storia d’amore! Con chi? In compagnia di un’altra dama del parterre… Si tratta della bellissima Gloria Nicoletti. Nelle ultime puntate andate in onda, Riccardo Guarnieri, era sembrato più disperato che mai…

Vedendo la sua ex, Ida Platano, felice e in compagnia di un altro uomo, il partenopeo Alessandro Vicinanza, i sentimenti per la parrucchiera bresciana sembravano essere tornati, per l’ennesima volta, a galla. Nonostante l’insistenza di Maria e degli opinionisti però Riccardo non ha voluto fare il passo decisivo e confessare a Ida i suoi sentimenti, la donna, così, ha deciso di continuare per la sua strada e la sua conoscenza con Alessandro. Oggi però, per Riccardo, sembra essersi risolto tutto per il meglio: l’uomo sembra infatti pronto a gettarsi in una nuova storia d’amore…

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti paparazzati insieme in un bar, lui la bacia…

Secondo un nuovo gossip pare dunque che i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, si stiano frequentando! I due sono stati pizzicati insieme in un bar di Roma sulla Tuscalona. A dare lo scoop è stata la pagina IsaeChia a cui, in direct su Instagram, un utente ha mandato le foto dei due e ha scritto: “Riccardo e Gloria in un bar. Sorridenti e in atteggiamenti confidenziali. Lui si è anche avvicinato a lei e la ha dato un bacio sulla guancia, abbracciandola.

Hanno preso un caffè e un cornetto e hanno chiacchierato e scherzato con i camerieri. Poi hanno preso un paio di cornetti d’asporto. Lei ha aspettato che lui andasse in bagno e poi sono andati via a piedi sulla Tuscolana”. Anche la regina del gossip, Deianira Marzano, ha confermato la notizia pubblicando nelle sue storie Instagram delle immagini che ritraggono Riccardo e Gloria insieme, mandategli da due utenti. Che dire? Se son rose fioriranno, non vediamo l’ora di scoprire se Ida Platano avrà qualcosa da ridere! Nel frattempo, ecco le immagini:













