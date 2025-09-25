UEFA esclude Israele? Dopo le proteste e pressioni di diverse federazioni nazionali, si aspetta l'annuncio in settimana

UEFA esclude Israele dalle competizioni? Si aspetta l’annuncio di Ceferin

Dopo le numerose proteste e le minacce da parte della federazione spagnola di disertare tutte le competizioni organizzate dalla federazione europea, l’UEFA pensa all’esclusione di Israele e di tutte le sue squadre di club da tutte le sue competizioni per club e per nazionali per quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Secondo diverse fonti infatti il presidente Aleksander Ceferin è pronto a dare l’annuncio ufficiale la prossima settimana dopo aver ottenuto il favore dalla maggioranza dei membri che attueranno le stesse limitazioni date alla Russia e alle sue squadre.

A spingere con forza per questa decisione drastica c’è il Qatar, uno dei più importanti sponsor della UEFA, e rappresentato da figure di spicco del calcio europeo tra cui il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi che ha denunciato la campagna di disinformazione lanciata da Israele. I primi che verrebbero colpiti sono i club israeliani in particolare il Maccabi Tel Aviv, l’unica squadra israeliana che è riuscita a qualificarsi ad una competizione europea, l’Europa League che ha esordito ieri con uno 0-0 in Grecia in casa del Paok Salonicco e che verrebbe esclusa a competizione in corso.

UEFA esclude Israele? il rischio per la nazionale

L’UEFA pensa all’esclusione di Israele e a guadagnarci potrebbe essere anche la Nazionale italiana che si è trovata ad essere una delle avversarie nel girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 e che con la squalifica vedrebbe il suo avversario più pericoloso, dopo la Norvegia, eliminato dalla concorrenza per il posto negli spareggi. Gli azzurri sono riusciti comunque a vincere nella gara d’andata grazie ad un rocambolesco 4-5, ma nella sfida di ritorno la vittoria non sarebbe data per scontata e la possibilità di ottenere facilmente i 3 punti potrebbe aiutare gli azzurri.

Se la UEFA si sta muovendo verso l’esclusione, la FIFA è molto più cauta visto che questa possibilità potrebbe rischiare di mettere a repentaglio i rapporti politici che il presidente Gianni Infantino ha costruito in questi anni, soprattutto quello con il presidente americano Donald Trump, al centro della sponsorizzazione del Mondiale in arrivo.

Non ci resta altro che aspettare e vedere quella che sarà la decisione presa da Ceferin e dai membri della UEFA ma la linea sembra ormai essere stata segnata verso l’esclusione fino a che la situazione politica non vedrà un cambiamento.