Uefa “Finale Champions League no a San Pietroburgo”/ Partita si disputerà a Parigi

La finale di Champions League 2022 non si disputerà più in Russia, a San Pietroburgo, bensì in Francia. A comunicarlo in via ufficiale poco fa è stata la Uefa, che ha pubblicato una nota in cui ha appunto fatto sapere la decisione di spostare la finalissima della coppa dalle grandi Orecchie. Il big match è in programma in prossimo 28 maggio ma non si giocherà più alla Zenit Arena, bensì allo Stade de France, in quel di Parigi.

Le prime indiscrezioni in merito al cambiamento di sede della finale di Champions erano iniziate a circolare nella giornata di ieri, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, epoco fa è arrivata l’ufficialità, con gli account social della Federazione che hanno fatto sapere: “La finale di Champions League maschile 2021/2022 si sposta da San Pietrourgo allo Stade di France in Saint-Denis. La partita si disputerà così come previsto sabato 28 maggio alle ore 21:00”. La capitale francese torna così ad ospitare la finale di Champions League dopo ben 16 anni dall’ultima volta, leggasi la gara disputata il 17 maggio del 2016 fra il Barcellona e l’Arsenal, vinta dai blaugrana per due a uno e sfida che di fatto iniziò il ciclo della compagine catalana e del tiki taka.

CHAMPIONS LEAGUE, NIENTE FINALE A SAN PIETROBURGO: E’ IL TERZO CAMBIO IN TRE ANNI

Va inoltre ricordato che si tratta del terzo cambio di sede consecutivo per la finale di Champions League, dopo che nel 2020 e nel 2021 la sfida, causa pandemia di covid, si era disputata a Lisbona e a Porto, in Portogallo, dopo l’assegnazione originaria ad Istanbul.

Il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha inoltre fatto sapere tramite comunicato che tutte le partite che vedranno impegnate le squadre russe ed ucraine, comprese le rispettive nazionali, si dovranno giocare in campo neutro. Le due selezioni dovranno disputare gli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, mentre nelle tre coppe europee l’unica squadra coinvolta è quella russa dello Spartak Mosca, militante in Europa League.

