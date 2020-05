UEFA su Juve-Lione/ Federazione smentisce Aulas: “Match il 7 agosto? Nulla è deciso”

Pubblicità

In attesa che si definisca la ripresa della Serie A e dunque anche delle Coppe Europee ecco che si inseguono indiscrezioni e precisazioni anche per quelle che saranno le prossime date della Champions leeague, che nell’intenzione della UEFA avrà inizio nel mese di agosto. E in tal senso solo pochi giorni fa era stato il presidente del Lione Jean Michel Aulas a fornirci l’indiscrezione per cui la sfida tra Juventus e Lione, match di ritorno degli ottavi di finale della Champions league, dovrebbe avere luogo il prossimo 7 agosto. Data che però solo poche ore fa è stata esplicitamente smentita dalla stessa UEFA, che si è affrettata a ribadire che non vi sono ancora date certe per il ritorno in campo per le manifestazioni continentali. Pur però anche dopo questa precisazione, non possiamo non dire che la data del 7 agosto per Juventus-Lione non sia plausibile: se i vari programmi di ripartenza dei campionati nazionali dovessero andare a buon fine, questa rimane certo una delle date preferibili per i bianconeri, chiamati a ribaltare l’1-0 subito all’andata.

Pubblicità

UEFA: INCERTEZZA SULLE DATE DI RIPARTENZA

Ma oltre ai calcoli e al caso specifico di Juve-Lione, è stata intenzione della UEFA ribadire che ancor nulla è stato deciso: un atteggiamento prudenziale, necessario in questo clima di incertezza. Di fatto il quadro europeo per la ripresa dei campionati di calcio è confuso: Belgio, Olanda e Francia si sono fermati, mentre la Germania dovrebbe tornare in campo già il prossimo 16 maggio, ma tra mille polemiche e infine in Gran Bretagna, Spagna e Italia è ancora tutto in bilico (ma l’aver ritrovato altri giocatori positivi al coronavirus non è di buon auspicio). Normale dunque che dopo le prime prese di posizioni nette del mese di marzo, la UEFA faccia un passo indietro e voglia attendere di avere qualche indicazione in più per programmare gli eventi e i match mancanti



© RIPRODUZIONE RISERVATA