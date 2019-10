UFC, Marvin Vettori batte Andrew Sanchez/ Ora la rivincita con Adesanya?

Marvin Vettori ha battuto Andrew Sanchez nel match che si è disputato nelle scorse ore, valevole per i pesi medi UFC. Come sottolineato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il 26enne originario di Mezzocorona (provincia di Trento), ha dominato tre round, mettendo a segno ben 89 colpi. Numeri che hanno permesso allo stesso lottatore italiano di avere la meglio sul suo avversario, e di guardare più da vicino la vetta del ranking UFC. A galvanizzare lo stesso Vettori, quanto accaduto nelle scorse settimane, con il match contro Sanchez che si doveva disputare un mese fa, prima che il lottatore americano si tirasse indietro a seguito di un infortunio all’occhio soltanto due giorni prima dell’incontro. Marvin ovviamente non la prese bene, e due giorni fa, durante la pesa e la presentazione del match, i due stavano quasi venendo alle mani dopo alcune provocazioni continue.

UFC, MARVIN VETTORI BATTE ANDREW SANCHEZ

Ma quel che conta è la vittoria sull’ottagono, una decisione che è giunta unanime, senza alcun ripensamento. Un Vettori che scuote così la UFC, si conferma fra i migliori outsider del momento, e che ora punta a sfidare Adesanya, il lottatore neozelandese che la settimana scorsa ha battuto Whtitaker, laureandosi di conseguenza campione dei pesi medi. L’italiano e Adesanya si erano già affrontati un anno e mezzo fa, e per l’azzurro arrivò la sconfitta ma non all’unanimità, una decisione che lo stesso trentino non ha ancora digerito: “Forse la prima volta l’ho un po’ sottovalutato – lancia il guanto di sfida Marvin Vettori – ma so quanto valgo, lui sta facendo bene e non vedo l’ora di fronteggiarlo ancora. Sarebbe un combattimento diverso: contro di lui nessuno ha fatto meglio di me, e allora valevo meno della metà di adesso. E questo lo sa anche lui…”. Da quando Vettori ha firmato un contratto con la UFC, ha vinto quattro sfide (Uda, Miranda, Ferreira e Sanchez), perdendo due match e pareggiandone uno.

