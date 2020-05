Ufc, perde un dente e lo dà all’arbitro/ Video, Anthony Smith pieno di fratture

Pubblicità

L‘Ufc è ripartita nonostante in America la situazione sia piuttosto tesa per via della pandemia legata al Coronavirus. L’incontro tra Anthony Smith e Glover Teixeira però è finito su tutti i giornali non solo per essere quello del ritorno sul ring, ma anche per quanto accaduto sullo stesso. Dopo diversi pugni sul volto Smith ha perso un dente e braccato dalla morsa del suo avversario ha deciso di consegnarlo all’arbitro. Il direttore di gara, forse per un gesto istintivo, l’ha preso e se l’è infilato direttamente in tasca mentre l’incontro andava avanti. L’atleta è uscito nel vero senso delle parole con le ossa rotte. Oltre ad aver perso due denti, subito dopo che gli era scivolato il paradenti, ha subito la frattura del naso e una oculare. Alla fine l’incontro l’ha vinto Teixeria al quinto round.

Ufc, perde un dente e lo dà all’arbitro: il commento di Conor McGregor

In merito all’incontro in cui Anthony Smith ha perso un dente è salito virtualmente sul ring anche Conor McGregor. Il noto boxer ha infatti sottolineato: “Unknown fact. They keep a big pint of milk cage side for any teeth that gets knocked out mid fight. What a game“, “Fatto sconosciuto. Messa una grande pinta di latte al lato della gabbia per ogni dente perso durante il combattimento. Ma che match“. Sicuramente le immagini non sono passate inosservate anche per la loro particolarità. Di certo il mondo, colpito dalla pandemia da Coronavirus, non può che essere felice quantomeno di vedere un piccolo passo verso la normalità che permetta di lasciarsi alle spalle quello che è stato un vero e proprio incubo.

Video, l’incredibile episodio

Here’s a video of Anthony Smith calmly handing some of his teeth to the referee to hold for him during the main event…#UFCJAX pic.twitter.com/BCLGgyehhS — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 14, 2020





