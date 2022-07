UFFICIALE, DYBALA È DELLA ROMA/ Le prime parole: “Non vedo l’ora di iniziare”

Calciomercato Roma: Dybala alla corte di Mourinho, ora è ufficiale

Adesso è veramente ufficiale, Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Ad annunciarlo lo stesso club capitolino con la foto di presentazione dell’asso argentino che, dopo 7 stagioni, lascia la Juventus per approdare alla Roma. Una trattativa conclusa nella notte con l’impronta dello Special One, sempre più ‘speciale’, Josè Mourinho che regala alla piazza un assoluto colpo da novanta, da affiancare all’inglese Tammy Abraham ed ai compagni Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo per puntare alla qualificazione in Champions League oltre che della Europa League di quest’anno.

29 anni da compiere a novembre ma già tanta esperienza in Serie A. Arrivato a Palermo dall’Instituto di Cordoba, il gioiello argentino realizza la sua prima doppietta in Italia nell’incontro tra i rosanero e la Sampdoria, facendo esplodere lo stadio Renzo Barbera. La prima stagione in Italia, con il Palermo, termina con soli 3 acuti e con la retrocessione del club. Vinta la Serie B con un girone di ritorno da protagonista, torna in Serie A con la maglia rosanero. Insieme al connazionale, poi naturalizzato italiano Franco Vazquez, regala al Palermo una stagione da urlo: 13 gol e giocate da fuoriclasse assoluto che gli valgono la chiamata dei campioni d’Italia della Juventus.

Dybala alla Roma: le prime parole

Contratto fino al 2025 per il mancino ex Palermo e Juventus che ai microfoni del club giallorosso ha detto le sue prime parole da giocatore della Capitale: “I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza”, ha spiegato Paulo Dybala. “Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.

Maglia numero 21 per Paulo Dybala che, adesso, è atteso per la stagione della definitiva consacrazione dopo le ultime stagioni con la Juventus piene di infortuni. Il general manager della Roma, Tiago Pinto, sempre nel corso della presentazione di Dybala, è intervenuto per esternare la felicità per l’acquisto dell’argentino: “L’adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del Club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti. Paulo è un calciatore di statura mondiale, ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi”.











