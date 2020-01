UFFICIALE E GENTILUOMO/ Trama del film con Richard Gere oggi su Italia 1 (2 gennaio)

Il film Ufficiale e gentiluomo andrà in onda giovedì 2 gennaio in seconda serata alle 23.45 su Italia 1. Si tratta di un film drammatico/romantico del 1982. Il film è stato scritto da Douglas Day Stewart. Tra gli interpreti ci sono alcuni dei nomi più famosi di Hollywood tra cui Richard Gere (Pretty Woman, Se scappi ti sposo e molti altri film di successo). Gere fu consacrato nell’olimpo dei migliori attori grazie a questa pellicola. Tra gli altri interpreti compaiono Debra Winger, David Keith, Robert Loggia e Louis Gossett Jr., quest’ultimo vincitore di un premio Oscar per l’interpretazione del sergente Foley. La colonna sonora Up Where We Belong vinse un altro Oscar e si distinse come una delle migliori di tutti i tempi.

La trama di Ufficiale e gentiluomo

Zack Mayo, orfano dopo il suicidio della madre, non riuscendo a trovare un equilibrio in collegio, all’età di sedici anni decide di andare a vivere dal padre, un sergente maggiore della marina che passa il proprio tempo libero tra sbronze e prostitute in un ambiente tutt’altro che adatto a un adolescente. Ottenuto il brevetto per pilota d’aerei, parte deriso e schernito dal genitore che non crede nelle sue abilità e non lo ritiene in grado di frequentare l’accademia per seguire l’addestramento. Alla base, Zack incontra il sergente Foley che fin da subito mette in guardia i cadetti sui suoi modi duri, solo i migliori potranno superare il corso e diventeranno piloti della marina americana. Anche Sid si offre di aiutarlo negli esami di aerodinamica in cambio di una fornitura gratuita di scarpe e cinture, l’attività clandestina di Zack. I due amici fanno la conoscenza di due ragazze del posto con le quali le cose sembrano andare molto bene, nonostante la diffidenza dei genitori e l’ostilità per gli allievi ufficiali da parte degli abitanti della cittadina. L’attività di Zack viene scoperta e Foley lo mette alla prova in modo molto duro. Superato il periodo di addestramento, l’uomo è ormai cambiato. Lynette lascia Sid dopo che lo stesso ha abbandonato il corso e Paula e Zack lo troveranno morto suicida nella sua stanza. Alla fine del corso, Zack sposerà Paula e supererà con successo l’esame da ufficiale.

