Ufficiale e gentiluomo/ Video, su Rete 4 il film con Richard Gere e Debra Winger

Ufficiale e gentiluomo va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, martedì 22 dicembre. Si tratta, infatti, di Ufficiale e gentiluomo, che andrà in onda a partire dalle ore 21.20. Il titolo è stato realizzato negli Stati Uniti nel 1982 ed è tratto da soggetto e sceneggiatura di Douglas Day Stewart. Si avvale della produzione della casa Lorimar Film Entertainment, della distribuzione della Paramount Pictures, del montaggio di Peter Zinner e delle musiche, tra gli altri, di Mark Knopfler, degli ZZ Top e di Van Morrison. Alla regia ecco Taylor Hackford, vincitore del Premio Oscar nel 1979 per il miglior cortometraggio Teenage Father e sposato con l’attrice Helen Mirren. Protagonista principale è l’interprete Richard Gere, che ha vinto un Golden Globe nel 2003 per Chicago e lo ha sfiorato grazie a Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman e La frode. Viene affiancato dalla collega Debra Winger, candidata all’Oscar come miglior attrice grazie a Ufficiale e gentiluomo, Voglia di tenerezza e Viaggio in Inghilterra. Nel cast, ci sono anche Louis Gossett Jr., David Keith, Robert Loggia e Victor French.

Ufficiale e gentiluomo, la trama del film

La trama di Ufficiale e gentiluomo vede come protagonista il giovane Zack Mayo, un giovane orfano di madre figlio del sergente maggiore della marina Bryon. Dopo aver conseguito il diploma, Zack decide di partire a sua volta per l’addestramento, con l’obiettivo di diventare pilota di aerei. Deve vedersela con il temibile sergente Foley e diventa amico del giovane Sid, che lo aiuterà a superare un importante esame. Zack e Sid conoscono le belle Paula e Lynette, delle quali si innamorano nonostante una serie di difficoltà. Foley scopre che Zack sta svolgendo un’attività clandestina e chiede di escluderlo dal corso, ma lui non molla e si sottopone a prove al limite della sopravvivenza. Intanto, l’altro soldato Daniels se ne va dal corso dopo essere stato sopraffatto dalla paura per una prova molto pericolosa. Verso la parte finale del corso, Zack sceglie di rompere con Paula e Sid viene incastrato da Lynette, che vuole costringerlo a sposarla. Dopo il corso non superato, Sid viene sapere dell’inganno e Lynette lo caccia. Quindi, si impicca dopo aver divorato l’anello di fidanzamento da lei regalato. Dopo aver affrontato un’ultima volta il sergente Foley e aver perso, Zack lo ringrazia per averlo aiutato a maturare e se ne va via insieme a Paula.

Video, il trailer del film Uomo e Gentiluomo





© RIPRODUZIONE RISERVATA