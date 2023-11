Ufficiale servizi segreti israeliano ignorato su attacco Hamas/ Suoi comandanti “Te lo stai immaginando”

Un giovane ufficiale israeliano facente parte dell’unità d’elite dei servizi segreti denominati 8200, avrebbe avvertito del piano di Hamas di attaccare Israele, ma sarebbe stato ignorato dai suoi comandanti. Questo quanto si legge sul sito online del Jerusalem Post, citando N12. L’ufficiale, secondo quanto emerso, avrebbe messo in guardia i “piani alti” negli ultimi 12 mesi circa uno scenario che prevedeva una intrusione di massa da parte di Hamas, quello che poi si è purtroppo verificato lo scorso 7 ottobre e che ha fatto scoppiare una guerra che sta proseguendo tutt’ora.

Secondo quanto confessato dallo stesso ufficiale, avrebbe ricevuto come risposta: “Te lo stai immaginando”, senza quindi che gli stessi comandanti abbiano agito in qualche moda e mettessero in campo delle contromisure per evitare l’attacco. Non è la prima volta che viene riportato qualcosa di simile visto che già la scorsa settimana il programma Weekend News di Channel 12, aveva pubblicato alcune testimonianze di osservatrici che hanno prestato servizio vicino al confine di Gaza, e in cui si racconta che per mesi avrebbero segnalato cambiamenti sul campo che richiedevano un’attenzione speciale e che sollevavano dei dubbi e soprattutto dei segnali d’allarme.

UFFICIALE SERVIZI SEGRETI ISRAELE IGNORATO SU HAMAS: LA REPLICA DELL’IDF

Si parla infatti di riferimenti ai comandanti di sessioni di addestramento, ma anche anomalie e preparativi nei pressi del confine. Sono stati notati anche dei movimenti “strani”, con contadini scomparsi e sostituiti da altri mai visti prima: campanelli d’allarme che le osservatrici hanno riferito ma che, come l’ufficiale di cui sopra, non hanno di fatto ricevuto risposta.

“Non voglio più sentire queste sciocchezze. Se mi seccate ancora con queste cose, mi farete subire un processo”, avrebbe risposto un comandante alle segnalazioni. Il Jerusalem Post ha riportato anche la risposta ufficiale del portavoce dell’IDF, che ha commentato la notizia dicendo: “In questi giorni, l’IDF sta lavorando e combattendo l’organizzazione terroristica omicida Hamas nella Striscia di Gaza. Tutti i comandanti e i soldati sono concentrati solo su questa missione, per completare gli obiettivi della guerra. Dopo la fine della guerra, sulla vicenda verrà condotta un’indagine dettagliata e approfondita per chiarire fino in fondo i dettagli”.

