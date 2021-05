Ufirst non funziona, caos prenotazioni Open week Lazio/ App in tilt ma ticket finiti

Open week Lazio ed è subito caos prenotazioni. In molti si sono collegati sin dalle prime ore della giornata di oggi, lunedì 31 maggio 2021, per la prenotazione del ticket virtuale su Ufirst. Ma in molti hanno subito riscontrato problemi in quanto né sull’applicazione né sul sito web era presente la schermata dedicata ai vaccini. Così sotto il post di Salute Lazio su Facebook sono cresciute le segnalazioni degli utenti che hanno però detto di essere riusciti a prenotarsi. Quindi, chi aspettava dalla mezzanotte l’apertura delle prenotazioni su app e sito è stato beffato, perché gli hub vaccinali cominciavano a registrare il tutto esaurito nonostante non si potesse poi effettuare la prenotazione online. Una situazione paradossale che ha una spiegazione. Il sistema Ufirst, sia da app mobile che da desktop, non è entrato in funzione. C’è chi è riuscito però ad aggirare il problema cercando su google il nome dell’app affiancato dall’hub desiderato, come Ufirst hub Acea. Stando a quanto riportato da Money, in questo modo è stato possibile collegarsi alla pagina del centro vaccinale aderente all’Open week e prenotare il proprio turno per la vaccinazione.

Akira Ifukube, chi è?/ Padre del ruggito di Godzilla stimato da George Copeland

VACCINI LAZIO, CAOS PRENOTAZIONI: UFIRST NON FUNZIONA

Con il passaparola altri utenti sono riusciti ad effettuare la prenotazione, così in poco tempo sono terminati i ticket a disposizione. Di fatto, chi ha aspettato l’apertura delle prenotazioni secondo la “via ufficiale” è stato beffato. Poi è comparso un avviso sulle pagine degli hub su Ufirst: «Prenotati dal pomeriggio del 31 maggio. Porta la tessera sanitaria e mostra il ticket virtuale dall’app per accedere alla struttura, stampalo solo se hai prenotato dal computer. Presentati all’orario indicato ed evita assembramenti». Dunque, le prenotazioni riaprono nel pomeriggio sull’app, senza però che sia stato precisato orario né cosa accade a chi ha già effettuato la prenotazione. Resta valida anche se è stata effettuata con quell’escamotage? Se lo chiedono proprio coloro che sono riusciti a prenotarsi. Stando a quanto riportato da Money, pare che al momento tutti i centri vaccinali a Roma e nelle altre province siano chiusi. «Non è possibile effettuare prenotazioni in questo momento», compare alla voce ticket virtuale. Inoltre, non c’è neppure una lista degli hub degli Open Day, a differenza di quelli precedenti. Così qualcuno ha deciso di arrendersi e di aspettare il 3 giugno, quando le vaccinazioni apriranno a tutti.

LEGGI ANCHE:

Aurora Leone querelata da Pecchini/ Ex dg Nazionale Cantanti "Leso nella reputazione"Gustavo Rol, il mago che Gianni Agnelli temeva/ "Aereo cadde, lui l'aveva previsto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA