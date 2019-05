Ufo avvistati da piloti della Marina Usa/ Video NYT “Superavano velocità supersonica”

Gli Ufo esistono davvero? I piloti della Marina americana li avrebbero avvistati: la notizia è stata riportata dal New York Times, secondo cui sono stati viste trottole e sfere a velocità supersonica. Secondo il rapporto del NYT, gli avvistamenti sarebbero cominciati nell’estate del 2014 fino al 2015. I piloti dei caccia cominciarono a riferire sempre più frequentemente di aver avvistato degli oggetti a quasi 10mila km nel cielo, mentre eseguivano manovre di addestramento tra la Virginia e la Florida. In alcuni casi avrebbero raggiunto velocità apparentemente supersoniche. «Wow, cos’è quello? Guarda come vola», la reazione di un pilota all’avvistamento di uno strano oggetto. Lo avrebbe visto sfrecciare a un pelo sulle onde dell’Atlantico. Ma questa è una delle tante testimonianze riportate dal New York Times riguardo gli strani fenomeni degli Unidentified Flying Object, meglio conosciuti come Ufo. Si parla di oggetti “strani”, avvistati nell’arco di quei due anni tutti i giorni sui cieli della costa orientale americana.

UFO AVVISTATI DA PILOTI DELLA MARINA USA

Un oggetto è stato descritto come una trottola che si muoveva velocemente contro vento. Un altro come una sfera con un cubo dentro. Quest’ultima rappresentazione è stata fornita da uno dei piloti che ci entrò in collisione alla fine del 2014 durante una missione nei pressi di Virginia Beach. Il tenente Ryan Graves, una pilota di Super Hornet F/A-18, ha dichiarato: «Queste cose potrebbero stare lì fuori tutto il giorno». Graves, che ha servito la Marina per 10 anni, ha riferito degli avvistamenti al Pentagono e al Congresso. Lui e il collega Danny Accoin erano a bordo della Naval Air Station Oceana, dove si stavano completando le esercitazioni prima di salpare per il Golfo Persico. I due piloti hanno cominciato ad avvistare strani oggetti. «Potevano fare quello che volevano: accelerare, frenare e superare la velocità supersonica». Al New York Times hanno spiegato che la cosa più strana di questi Ufo è che accelerassero improvvisamente, poi frenassero altrettanto rapidamente e cambiassero repentinamente direzione. «Qualcosa che va al di là dei limiti fisici di un equipaggio». Non c’è nessuna spiegazione al momento: c’è l’ipotesi di droni senza licenza, ma gli incontri sono frequenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA