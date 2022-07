“UFO? Creare sistema per segnalarli”/ Camera Usa chiede “condivisione immediata”

La Camera dei Rappresentanti degli USA ha votato per incoraggiare la condivisione di un maggior numero di segnalazioni degli ufo, adottando un emendamento bipartisan al National Defense Authorization Act. In particolare, viene richiesta la creazione di un sistema governativo sicuro per la segnalazione degli oggetti volanti non identificati e per costringere funzionari attuali ed ex a rivelare ciò che potrebbero sapere sui loro avvistamenti misteriosi. La proposta è stata avanzata dai rappresentanti Mike Gallagher e Ruben Gallego, che hanno fatto parte di un gruppo bipartisan di legislatori che ha esercitato pressione sui funzionari del Pentagono e dell’intelligence affinché prendessero la questione più seriamente e fossero più trasparenti con il Congresso e il popolo americano.

Gallagher, ai microfoni di “Politico”, ha definito l’impegno in termini di sicurezza nazionale, affermando che il suo “interesse primario è garantire che le nostre forze armate e la nostra comunità di intelligence siano dotate delle migliori informazioni, capitali e risorse scientifiche possibili per sconfiggere i nostri nemici e mantenere la superiorità militare e tecnologica“. Vuole anche “migliorare la capacità del Congresso di raccogliere i fatti e dimostrare o smentire l’origine e la natura di minaccia di ciò che sembra volare nei nostri cieli”. Tradotto: gli ufo.

UFO, LA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI USA PUNTA A TRASPARENZA SU AVVISTAMENTI

Ancora Gallagher a “Politico” ha confidato di ritenere che sia possibile che a qualcuno “sia preclusa la possibilità di essere pienamente trasparente con il Congresso, perché vincolato da accordi di non divulgazione. Se questo è vero, voglio assicurarmi che non ci siano ragioni tecniche che impediscano a queste persone di parlare con noi”.

Negli ultimi anni il Congresso ha chiesto al Pentagono e alle agenzie di intelligence di indagare in modo più aggressivo sugli ufo, compresi gli avvistamenti inspiegabili di velivoli altamente avanzati che violano lo spazio aereo militare protetto, alcuni dei quali sembrano sfidare l’aerodinamica conosciuta. Tuttavia, alla prima udienza pubblica sugli ufo in più di 50 anni, tenutasi a maggio, i legislatori hanno espresso la loro frustrazione per il fatto che lo sforzo del Pentagono non sia abbastanza potente. I funzionari si sono anche lamentati del fatto che le agenzie di sicurezza nazionale dispongano di un maggior numero di informazioni che non vengono comunicate a livello gerarchico o condivise con il Congresso.

