Ufo, oggi rapporto integrale del Pentagono/ “Esistono ma non si sa cosa siano”

Potrebbe essere divulgato oggi il documento integrale della Difesa americana in cui sono riportati 120 tra i casi di avvistamenti di oggetti volanti non identificati avvenuti negli ultimi venti anni. In parte, il rapporto era stato anticipato parzialmente dal New York Times, secondo cui è emerso che gli Ufo «esistono, sono reali, ma non sono di origine americana». Le caratteristiche e i comportamenti fisici emersi sono impossibili «per le attuali forze aeree statunitensi». D’altra parte, non si può essere assolutamente certi che siano mezzi extraterrestri, né si può escludere che non siano veicoli alieni. Questo la sostanza principale dell’atteso rapporto della Difesa Usa sul fenomeno Uap (Unidentified Aerial Phenomena), il nome ufficiale attribuito agli Ufo. Le conclusioni non sono molto distanti da quelle suggerite dalle anticipazioni, ma ci sono elementi di interesse che porteranno il timbro dell’ufficialità. La prima novità è che questo documento conferma che il fenomeno Ufo (o Uap che dir si voglia) è reale. Dunque, c’è l’ammissione ufficiale da parte delle istituzioni dopo decenni di silenzio.

“UFO? NON POSSIAMO NEGARE ORIGINE ALIENA”

Il fenomeno Ufo è confermato da testimonianze visive, tracciati radar e immagini satellitari, ma non è comunque identificato, nel senso che il Pentagono non sa dire cos’è, di cosa si tratti. Quel che si percepisce è la presenza di oggetti capaci di interagire con la nostra realtà: volano, accelerano, salgono e scendono a velocità e con traiettorie che i mezzi a nostra disposizione non sono in grado di replicare. E se invece fosse una tecnologia di qualche Paese? Gli Stati Uniti si tirano fuori, ma non sarebbe neppure di provenienza russa o cinese, perché il fenomeno è globale. Infatti, la Cina ha dichiarato l’istituzione di una task force sugli Uap basata sull’intelligenza artificiale. Il rapporto del Pentagono che dovrebbe essere pubblicato oggi non sembra in grado di fornire risposte, ma di lanciare nuove domande. «Non ci sono prove per confermare l’origine aliena di questi fenomeni ma nemmeno per negarla», la conclusione di questa relazione. Dunque, non si sa granché, ma almeno c’è un punto fermo: il fenomeno Ufo esiste ed è reale. Ora si tratta di provare a comprenderlo.

