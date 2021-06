Ufo, rapporto Pentagono USA: esistono?/ “Piloti esperti sorpresi”, “grande problema”

Gli ufo esistono o no? I dubbi dovrebbero essere sciolti a stretto giro di posta dal rapporto sui fenomeni aerei non identificati che il Pentagono ha redatto insieme ai servizi di sicurezza USA e che sarà consegnato al Congresso nelle prossime ore. L’attesa è spasmodica, anche e soprattutto in virtù delle recenti notizie di cronaca che hanno riferito avvistamenti da parte della Marina a stelle e strisce, con navi che sarebbero addirittura state circondate da almeno quattordici oggetti in contemporanea, uno dei quali si sarebbe poi inabissato nelle acque oceaniche senza danneggiarsi o, comunque, senza che venissero rinvenuti suoi eventuali resti.

Secondo quanto riferisce “La Stampa”, anche al Congresso il clima è mutato radicalmente dopo le ultime novità, accompagnate anche da filmati difficilmente equivocabili. Lo scorso aprile addirittura l’ex direttore della CIA, James Woosley, dichiarò di non essere più scettico come era alcuni anni fa su questo argomento, in quanto “sta succedendo qualcosa che sorprende piloti militari esperti”. Parole a cui hanno fatto eco quelle del senatore repubblicano Marco Rubio, per il quale le risatine non devono impedire di trovare risposte a domande molto importanti.

UFO, ATTESA PER IL RAPPORTO DEL PENTAGONO USA: QUAL È LA VERITÀ?

In merito alla questione ufo e al rapporto che il Pentagono invierà al Congresso nelle prossime ore, non bisogna dimenticare le affermazioni dell’ex presidente a stelle e strisce Obama, secondo cui ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non si sa cosa siano, e anche l’ex candidata alla presidenza degli USA, Hillary Clinton, aveva dichiarato nel 2015 di ritenere che la Terra fosse già stata visitata dagli extraterrestri. Come specifica “La Stampa”, Tucker Carlson (Fox Tv) ha parlato di un problema molto grande, che dovrebbe essere ritenuto prioritario da parte dei militari: “Gli ufo, si scopre, sono reali, e qualunque cosa siano, sono una sfida di prima grandezza per l’esercito degli Stati Uniti. Stanno facendo cose che l’esercito americano non permette di fare e lo stanno facendo impunemente”. Cosa dirà, pertanto, il rapporto del Pentagono? Probabilmente si farà ammissione dell’esistenza degli ufo, specificando però che le conoscenze su di essi sono talmente limitate da richiedere un’iniezione di liquidità per approfondire il fenomeno con nuove ricerche e rimodellare al tempo stesso il sistema difensivo nazionale.

