“Ufo sul mare di Bohai”: Cina pronta ad abbatterlo/ Pechino: “Scattate foto ai resti”

La Cina ha ufficialmente dichiarato di avere avvistato un ufo sul mare di Bohai, nella porzione nordorientale del Paese, e ha anche riferito di essere pronta ad abbatterlo. L’Ufficio per lo Sviluppo marittimo di Qingdao, citato dal quotidiano “The Paper”, l’oggetto volante non identificato è stato osservato nei pressi della località di Rizhao, a sud di Qingdao, e “le autorità locali si stanno preparando ad abbatterlo. Ai pescherecci operanti nella zona è stato diramato l’ordine di rimanere in allerta e di evitare rischi”.

Come sottolineato dall’agenzia giornalistica AGI, “qualora dovessero cadere oggetti vicino alle imbarcazioni, preghiamo di aiutare a scattare foto per raccogliere prove”. C’è la volontà, dunque, da parte del governo della Cina di fare chiarezza sull’entità dell’ufo e scoprire così la sua vera natura.

UFO AVVISTATO NEI CIELI DELLA CINA: PECHINO PRONTA AD ABBATTERLO

Un avvistamento, quello dell’Ufo in Cina, che giunge in concomitanza dell’episodio che ha visto Pechino “protagonista” con gli Stati Uniti d’America per il pallone spia cinese abbattuto dagli americani il 4 febbraio, originando così un incidente diplomatico tra Washington e Pechino e contribuendo a rendere ancor più complicato il rapporto tra le due potenze.

Peraltro, come ricorda AGI, il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato nelle scorse ore l’abbattimento – autorizzato insieme al presidente USA, Joe Biden – di un “oggetto non identificato” sui cieli del Canada. “Sia Biden che Trudeau, in un colloquio telefonico citato dalla Casa Bianca, hanno discusso dell’importanza di recuperare l’oggetto per avere maggiori dettagli sul suo scopo o sull’origine”, conclude l’agenzia. Di fatto, esattamente quanto sta accadendo in queste ore in Cina sul mare di Bohai: sono attesi sviluppi su entrambe le questioni.

