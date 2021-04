Ugo Cerruti, ex compagno Ivana spagna/ “La nostra relazione era diventata tossica”

L’avvocato Ugo Cerruti, diventato suo agente, è stato anche il compagno di vita di Ivana Spagna per qualche anno. Proprio dopo Debort, la loro lunga storia e il matrimonio lampo a Las Vegas, è arrivato Cerruti, protagonista di anni che l’artista ha definito bellissimi, almeno in parte. I due erano complici e felici e stati insieme per quindici anni ma dopo tanto amore e tanta serenità sono arrivati anche i momenti no, le liti e gli scontri e lei stessa, nel 2016, ha deciso di porre fine alla loro relazione. Ivana Spagna si è raccontata in un’intervista concessa a ‘Vanity Fair’ parlando di quell’amore profondo trasformatosi in una relazione all’improvviso tossica fatta di liti e addirittura tradimenti. Nonostante questo, forse perché le colpe erano da entrambe le parti, anche se lei ha rivelato che i litigi, le discussioni ed anche i tradimenti da parte di lui avevano preso il sopravvento.

I due ex hanno deciso di tenere un rapporto civile perché l’affetto è comunque rimasto, almeno secondo quanto ha rivelato la stessa Ivana Spagna perché sicuramente il suo ex compagno, almeno per il momento, non ha detto niente a riguardo. In questa loro decisione post rapporto potrebbe esserci anche l’interesse lavorativo e commerciale visto che Ugo Cerruti, oltre ad essere compagno di Ivana Spagna per quindici anni, si è occupato anche dei suoi affari. La loro storia è ormai molta e sepolta visto che la Spagna ha poi avuto un altro amore, ben più giovane di lei, anche quello naufragato quando lui ha iniziato a sognare una famiglia.

