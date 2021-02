Ugo Cerruti, ex compagno Ivana Spagna/ “Liti e tradimenti ci hanno logorato”

Ugo Cerruti, ex compagno Ivana Spagna, chi è e cosa fa nella vita?

Chi ha seguito la vita altalenante di Ivana Spagna sa bene che nel suo passato c’è stato Ugo Ceretti, il suo manager diventato poi altro, il suo compagno per molto tempo. Proprio dopo Debort, la loro lunga storia e il matrimonio lampo a Las Vegas, nella vita dell’artista è arrivato Ugo Cerruti, un avvocato, diventato suo agente e poi anche suo compagno per molto tempo. I primi anni sono stati bellissimi, i due erano complici e felici tant’è che sono stati insieme per quindici anni ma alla fine sono arrivati anche i momenti no, le liti e gli scontri tant’è che, proprio per decisione di lei, nel 2016, arrivò la parola fine per la loro relazione. In un’intervista concessa a ‘Vanity Fair’ ha raccontato quello che è stato il finale del loro amore parlando di una relazione diventata all’improvviso tossica anche se hanno deciso di tenere un rapporto civile perché l’affetto è comunque rimasto, a parte l’aspetto professionale.

Ugo Cerruti: “Liti e tradimenti ci hanno logorato”

Ma cosa è successo di preciso tra Ugo Ceretti e Ivana Spagna? Sembra che lei stessa abbia parlato di una situazione ormai insostenibile per via di una serie di litigi che erano ormai all’ordine del giorno così come i tradimenti di lui ai danni di lei. Cosa racconterà oggi pomeriggio a Verissimo questo pomeriggio? In molti sono convinti che la carriera e il mancato arrivo di un figlio abbia logorato la coppia ma sono solo illazioni visto che non sappiamo di preciso cosa ha spinto i due a dirsi addio dopo tanti anni.



